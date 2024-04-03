Представлены Vipe Nitro X8 и Vipe Nitro X8 Pulsar — флагманские колонки для вечеринок

«Флагманские саундбоксы Vipe Nitro X8 и Vipe Nitro X8 Pulsar созданы для тех, кто не готов идти на компромиссы. Мощный звук с раскатистыми басами, яркое светодиодное шоу и возможность трансляции музыки без проводов дополнены максимально удобным пользовательским интерфейсом и простыми интуитивно понятными элементами управления. Настройка через приложение и подключение инструментов и микрофонов открывают свободу выбора, по какому из сценариев продолжится праздник», — отметил Андрей Котов, генеральный директор компании DRIVIX.

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Бренд Vipe, специализирующийся на аудиоустройствах, объявил о выходе новых беспроводных колонок для вечеринок Vipe Nitro X8 и Vipe Nitro X8 Pulsar. Саундбоксы сохранили узнаваемый форм-фактор и привычный дизайн, но получили прокачанную RGB-подсветку и невероятно мощную звуковую начинку.Ключевое отличие Vipe Nitro X8 и Vipe Nitro X8 Pulsar от предыдущих моделей серии заключается в значительном приросте мощности: аудиосистемы выдают 450 Вт и 480 Вт соответственно. В конструкции обеих трехполосных аудиосистем используется по одному 12-дюймовому НЧ-динамику, работающему в паре с тыловым фазоинвертором, по два 8-дюймовых СЧ-драйвера и по два 3-дюймовых твитера.Пользователям доступен встроенный эквалайзер с восемью пресетами, а также индивидуальная настройка высоких, средних и низких частот по отдельности. Любители мощных басов оценят специальный режим Nitro Bass, который включается отдельной кнопкой и добавляет звучанию еще больше мощных вибраций на низких частотах. Управлять колонками можно как с верхней панели устройства, так и через приложение My Vipe.Подключаются саундбоксы Vipe Nitro X8 и Vipe Nitro X8 Pulsar по Bluetooth 5.3, AUX 3,5 мм или USB. Кроме того, к динамику можно подрубить гитару или микрофон через линейный вход Jack 6,3 мм. Вдобавок две аудиосистемы Vipe Nitro X8 и Vipe Nitro X8 Pulsar можно объединить в стереопару без проводов.Среди прочих особенностей — ручка в верхней части корпуса и колеса с плавным ходом, влагозащита IPX4 и резиновые заглушки на всех разъёмах. Без подзарядки Vipe Nitro X8 выдаёт до 10 часов, а Vipe Nitro X8 Pulsar — до 8 часов работы.Саундбоксы Vipe Nitro X8 и Vipe Nitro X8 Pulsar уже доступны в магазинах по цене 64 999 рублей и 74 999 рублей соответсвенно.