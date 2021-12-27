





Компания Xiaomi представила телевизор Mi TV EA70 2022. С сегодняшнего дня на него можно оформить предзаказ в Китае, а в продаже он появится 31 декабря.Mi TV EA70 2022 получил впечатляющий для своей цены экран: 70-дюймовая матрица с разрешением 3840×2160 пикселей, соотношением сторон 16:9, частотой обновления 60 Гц, пиковой яркостью 300 нит и возможностью отображения более миллиарда цветов и оттенков. Благодаря рамке толщиной 2 мм с боков и вверху, соотношение экрана к фронтальной части телевизора составляет 97,9%. Что касается начинки, то в телевизоре используется процессор с четырьмя ядрами Cortex-A35, 1,5 ГБ оперативной памяти и 8-гигабайтный накопитель. В качестве операционной системы задействована фирменная оболочка MIUI for TV 3.0 на базе Android. Звук стереофонический, а в пульт дистанционного управления встроен микрофон через которые можно отдавать голосовые команды.Mi TV EA70 2022 будет продаваться в Китае за 3299 юаней, что в пересчёте на российскую валюту составляет чуть больше 38 тысяч рублей. Не исключено, что в следующем году он будет поставляться в другие страны, в том числе в Россию.