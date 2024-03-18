Xiaomi выпустила «умный» и компактный вентилятор. Пара минут и в квартире прохладно

Артем
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Благодаря складной конструкции, гаджет можно расположить на полу и быстро превратить в небольшой настольный вентилятор. Его мощность создает поток воздуха скоростью до 13 метров в секунду, а в запасе есть около 100 скоростных режимов и «умная» система обдува помещения.

Одна из главных фишек Xiaomi Mijia Fan — наличие искусственного интеллекта в прошивке. Система отслеживает температурные колебания в помещении и автоматически усиливает поток воздуха, если в комнате стало слишком жарко. 

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Xiaomi утверждает — вентилятор способен разогнать прохладный воздух по всему помещению всего за 2 минуты. Производительность вентилятора составляет 1500 м³/ч, при мощности потока до 13 метров в секунду. 100 скоростных режимов и горизонтальный автоповорот на 120° обеспечат комфортные температурные условия. Есть возможность ручной регулировки по вертикали до 105°. 

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Mijia Fan можно разместить как на полу, так и на столе. В этом поможет складная ножка вентилятора. А низкий уровень шума — всего 27,2 дБ — не потревожит вас даже в ночное время. 

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Новинка уже доступна в Китае по цене 329 юаней (~4200 руб). Поскольку большинство товаров Xiaomi можно найти на AliExpress, скорее всего Mijia Fan можно будет заказать в ближайшее время.
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Источник:
Gizmochina
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Комментарии

+293
needmusic
Пара минут, пара часов, а в квартире температура не поменялась
Сегодня в 15:42
#
+436
tomtom needmusic
Могу понять ии для кондея, но для пропеллера это полностью лишнее. Если уж хочется чего то прорывного — сделайте режим сопровождения объекта🤣🤣
час назад в 19:14
#
+1706
Czochralski
Интересно, а Артем Фунтиков сам то верит в то, что вентилятор охлаждает воздух в помещении?
Сегодня в 16:15
#
kardigan
+3005
kardigan Czochralski
Судя по его опуса , да! Верит чудак!🤪
Сегодня в 16:45
#
tellurian
–854
tellurian
Кто засекал время? Какая площадь ?
Сегодня в 16:20
#