





Компания Sony выпустила на своём родном рынке новый смартфон Xperia Ace II. Он получился недорогим и довольно компактным по современным меркам.В Xperia Ace II установлен 5,5-дюймовый IPS-экран с разрешением HD+, полукруглым вырезом для 8-мегапиксельной фронтальной камеры и защитой стеклом Gorilla шестого поколения. Рамка вокруг экрана хорошо заметна, хотя толстой её назвать нельзя. Основная камера двойная — с 13-мегапиксельным главным сенсором и 2-мегапиксельным датчиком глубины. Сканер отпечатков пальцев размещается сбоку в кнопке включения. Ёмкость аккумулятора составляет 4500 мАч, чего должно хватить на 2-3 дня умеренного использования.В качестве аппаратной платформы используется процессор MediaTek Helio P35 с 4 гигабайтами оперативной памяти и 64-гигабайтным накопителем. Память можно расширить с помощью карты microSD. Также в наличии 3,5-мм аудиоразъём, хотя корпус защищён от пыли и воды по стандарту IP68. Смартфон весит 159 г, его габариты 140×69×8,9 мм.В комплектацию входит Xperia Ace II входит чехол, соответствующий цвету корпуса (белый, голубой или чёрный) с откидной ножкой, благодаря которой смартфон можно расположить на столе для комфортного просмотра видео.Xperia Ace II представлен только в Японии и стоит около 200 долларов или 15 тысяч рублей. Будет ли он поставляться в другие страны или останется эксклюзивом для японского рынка, неизвестно.