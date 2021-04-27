Yeelight Arwen Smart LED — это новый умный светодиодный светильник для потолка, который поможет создать правильную атмосферу у вас дома. Прямо сейчас его можно приобрести со скидкой при помощи специального промокода, мы им поделимся ниже, а сначала подробнее расскажем о гаджете.
Arwen S поставляется в двух размерах Q450 и Q550, они подходят для комнат площадью 15-25 и 25-35 квадратных метров соответственно. Светильники предоставляют довольно широкий набор способов управления, среди которых поддержка Apple HomeKit, Google Ассистент, Amazon Alexa, Samsung Smart Things и это еще не всё. Также имеется возможность контролировать свечение с помощью умного выключателя и пульта дистанционного управления.
Новинка максимально подстраивается под ваше настроение с помощью 16 миллионов цветов. Таким образом вы сможете настроить у себя дома максимально комфортную атмосферу. Особая конструкция Arwen S обеспечивает легкий процесс установки.
Если поторопиться, то можно успеть приобрести Yeelight Arwen Smart LED со скидкой, для этого возьмите купон продавца и примените промокод EVE6YKG8FT08 (он будет действовать до 3 мая). Имеется возможность доставки со склада в России.
Узнать стоимость Yeelight Arwen Smart LED
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru