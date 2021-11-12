AirPods

По словам Марка Гурмана из Bloomberg и аналитика Минг-Чи Куо Apple работает над AirPods Pro второго поколения. К сожалению, они не дают информации по срокам запуска.

Сайт MacRummors со ссылкой на инсайдера @FronTron сообщает, что новая версия наушников с системой активного шумоподавления будет представлена во втором квартале 2022-года. Источники прогнозируют, что продажи начнутся в третьем.

Инсайдер прокомментировал, что его информация получена из источника в цепочке поставок. Ранее Марк Гурман рассказал, Apple пытается сделать AirPods Pro 2 более компактными путём отказа от «ножки». По его словам, компания тестирует «более округлую форму», заполняющую большую часть уха. Смена форм-фактора оказалось сложной задачей, поэтому в купертиновцы могут отказаться от этого решения.

MacRummors получил предполагаемые изображения AirPods Pro второго поколения. На них наушники выполнены в привычной форме и противоречат информации Гурмана.
Напомним, в мае журналисты Bloomberg сообщили, что AirPods Pro 2 получат обновленные датчики с акцентом на отслеживание физической активности. Также, судя по всему, модель получит поддержку беспроводной зарядки MagSafe и защиту от воды классом не менее IPX-4, а также сенсоры обнаружения кожи, как в AirPods 3.


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Macrumors Macrumors

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