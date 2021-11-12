

Всё началось с того, что я листал ленту «Авито» в поисках AirPods Pro для покупки «с рук». Тот, кто хоть однажды пробовал найти оригинальные AirPods на «вторичке», знает, как это сложно — из 10 объявлений в ленте минимум 8 будут подделками. Причём зачастую продавцы изощряются по-разному, чтобы выдать свой товар за оригинальные наушники Apple.



В процессе поиска я наткнулся на объявление:



AirPods Pro «оригинал новые в плёнке»





Это была типичная фраза, которую используют, чтобы «впарить» копию под видом оригинальных AirPods, но именно это объявление привлекло мое внимание кавычками — обычно продавец фейка ни за что не использовал бы кавычки, так как они меняют смысл фразы. Я открыл его и был удивлен.



Объявление разместил пользователь «Фёдор» (ставлю имя в кавычки, так как неизвестно, действительно ли парня зовут именно так). «Фёдор» написал в поле для описания товара длинный текст, цель которого — уберечь потенциальных покупателей от «ловушек» недобросовестных продавцов. Парень подробнейшим образом расписал все признаки мошеннического объявления о продаже AirPods Pro, а также рассказал, как отличить подделку при личном осмотре. Свои разъяснения он сопроводил скриншотом из чужого объявления, которое явно предлагает подделку. Вот его текст:











В процессе прочтения я испытал смешанные эмоции — обычно люди так не делают, я не понял мотивов «Фёдора» и степень его искренности. Однако последний абзац этого текста расставил все точки над «i»: парень упомянул, что его самого нагло обманули, когда он пытался купить оригинальные AirPods Pro на «Авито». В заключение он предложил продать свои фейковые наушники за цену, предложенную самим покупателем — и это вполне понятный шаг, так как деньги мошенникам уже были отданы и «Фёдору» было довольно обидно.



На данный момент у объявления уже почти 13 тысяч просмотров (при подготовке статьи я сделал 13-тысячный просмотр) и… всего один отзыв в профиле с благодарностью за подробнейшие инструкции. Я искренне желаю «Фёдору» всего наилучшего, и очень благодарен ему за сознательность и оптимизм. «Фёдор» — молодец!



Кстати, ранее мы тоже рассказывали, Это была типичная фраза, которую используют, чтобы «впарить» копию под видом оригинальных AirPods, но именно это объявление привлекло мое внимание кавычками — обычно продавец фейка ни за что не использовал бы кавычки, так как они меняют смысл фразы. Я открыл его и был удивлен.Объявление разместил пользователь «Фёдор» (ставлю имя в кавычки, так как неизвестно, действительно ли парня зовут именно так). «Фёдор» написал в поле для описания товара длинный текст, цель которого — уберечь потенциальных покупателей от «ловушек» недобросовестных продавцов. Парень подробнейшим образом расписал все признаки мошеннического объявления о продаже AirPods Pro, а также рассказал, как отличить подделку при личном осмотре. Свои разъяснения он сопроводил скриншотом из чужого объявления, которое явно предлагает подделку. Вот его текст:В процессе прочтения я испытал смешанные эмоции — обычно люди так не делают, я не понял мотивов «Фёдора» и степень его искренности. Однако последний абзац этого текста расставил все точки над «i»: парень упомянул, что его самого нагло обманули, когда он пытался купить оригинальные AirPods Pro на «Авито». В заключение он предложил продать свои фейковые наушники за цену, предложенную самим покупателем — и это вполне понятный шаг, так как деньги мошенникам уже были отданы и «Фёдору» было довольно обидно.На данный момент у объявления уже почти 13 тысяч просмотров (при подготовке статьи я сделал 13-тысячный просмотр) и… всего один отзыв в профиле с благодарностью за подробнейшие инструкции. Я искренне желаю «Фёдору» всего наилучшего, и очень благодарен ему за сознательность и оптимизм. «Фёдор» — молодец!Кстати, ранее мы тоже рассказывали, как правильно покупать технику Apple на «вторичке» . Кроме того, жертвой обмана на «Авито» ранее стал даже его владелец.





