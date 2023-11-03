Департамент транспорта Москвы создал карту для Counter-Strike 2. Можно поиграть!

Александр


Иллюстрация: Дептранс Москвы

Департамент транспорта Москвы собирается принять участие в киберспортивном турнире по игре Counter-Strike 2. Для этого он создал виртуальную карту — с вымышленной станцией метро «Киберспортивная».

Турнир по Counter-Strike 2 будет проводиться 11 и 12 ноября на Южном речном вокзале. Карта Дептранса станет официальной на этом мероприятии, то есть геймеры будут сражаться друг с другом именно на ней.

Как пишет Дептранс в своём телеграм-канале, новая карта стала собирательным образом московского транспорта. Турнир по киберспорту соберет в одном помещении шесть профессиональных команд. В событии также примут участие артисты, музыканты и прочие знаменитости. Наблюдать за ходом состязаний можно будет в режиме онлайн.

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Комментарии

tellurian
+4740
tellurian
Забавно. Молодцы.
час назад в 14:47
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