Свершилось! Rockstar официально анонсировала GTA 6

Мы все долго ждали этого дня, и сегодня, 8 ноября, Rockstar Games официально анонсировала новую часть популярнейшей игровой франшизы Grand Theft Auto.Джейсон Шрайер из Bloomberg оказался прав: первый трейлер игры выйдет в следующем месяце. Пока разработчики не раскрывают никаких подробностей. Официальное название мы также не получили, поскольку Rockstar пока использует расплывчатое «следующая часть GTA». Предполагается, что в названии будет арабская цифра 6 или римская VI, но контора вполне может выпустить тайтл с другим названием по типу Vice City или San Andreas.Скорее всего, релиз игры состоится в 2024 году, но только на платформы PS5, Xbox Series X и ПК.