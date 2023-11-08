Свершилось! Rockstar официально анонсировала GTA 6

Фархад
GTA 6

Мы все долго ждали этого дня, и сегодня, 8 ноября, Rockstar Games официально анонсировала новую часть популярнейшей игровой франшизы Grand Theft Auto.

Джейсон Шрайер из Bloomberg оказался прав: первый трейлер игры выйдет в следующем месяце. Пока разработчики не раскрывают никаких подробностей. Официальное название мы также не получили, поскольку Rockstar пока использует расплывчатое «следующая часть GTA». Предполагается, что в названии будет арабская цифра 6 или римская VI, но контора вполне может выпустить тайтл с другим названием по типу Vice City или San Andreas.

Скорее всего, релиз игры состоится в 2024 году, но только на платформы PS5, Xbox Series X и ПК.
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Источник:
Rockstar Games
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