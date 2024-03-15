В Steam началась весенняя распродажа: Diablo IV, Palworld, Hogwarts Legacy и многое другое сливают со скидками

Фархад
Steam

Компания Valve запустила ежегодную весеннюю распродажу игр в Steam. Это масштабное событие, в рамках которого многие ААА-тайтлы и тысячи других проектов доступны с 50%-скидками.

В этом году мы получили большие скидки на некоторые из лучших игр 2023 года, включая Hogwarts Legacy, Diablo IV, Mortal Kombat 1, Star Wars Jedi: Survivor, Baldur’s Gate 3 и Palworld. Распродажа продлится до 21 марта.

Из самых интересных скидок можно выделить:
  • Baldur's Gate 3 – 1799 рублей (-10%);
  • Cyberpunk 2077 — 1350 рублей (–50%);
  • Diablo IV – 3375 рублей (-50%);
  • Final Fantasy VII Remake Intergrade – 3060 рублей (-50%);
  • Hogwarts Legacy – 2350 рублей (-50%);
  • Lies of P – 2999 рублей (-25%);
  • Like a Dragon: Infinite Wealth – 5565 рублей (-20%);
  • Mortal Kombat 1 – 2860 рублей (-40%);
  • Palworld – 990 рублей (-10%).


Сразу отметим, что не все из этих тайтлов можно купить с российского аккаунта, поэтому для таких случаев лучше использовать профиль, привязанный к Казахстану.

Полный список предложений весенней распродажи Steam можно посмотреть здесь.

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Источник:
Steam
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Комментарии

+5
zaba77
Да что вы говорите!! А покупать теперь из РФ как? Киви прикончили. У операторов или муть какая-то относительно Steam или вообще отсутствует. Через мутных посредников с Авито? Или этот пост для жителей Казахстана?
41 минуту назад
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+890
Paspartu zaba77
Кому надо, тот разберется как купить
21 минуту назад
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