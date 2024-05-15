Wildberries может не выдать товар, зажать деньги и ещё списать плату за возврат

Сайт E1 рассказал о случае, который произошёл с жительницей Екатеринбурга. Она купила на Wildberries мармелад за 156 рублей, дождалась уведомления о прибытии, но ей не выдали его, сославшись на то, что накануне ночью кто-то обокрал пункт выдачи. Девушка обратилась в поддержку маркетплейса за возвратом средств, и уже несколько раз ей приходили отписки в стиле «подождите, скоро разберёмся и вернёмся к вам с ответом».
Комичность ситуации в том, что товар, по всей видимости, нашёлся на ПВЗ и был отправлен обратно на склад, из-за чего со счёта покупательницы были списаны 100 рублей. Дама решила бороться за свои 256 рублей до победного и вот уже три месяца она общается с поддержкой, получая однотипные ответы о том, что создан внутренний запрос и в скором времени он будет обработан.
Пресс-служба Wildberries ответила изданию E1 ровно в том же духе: «Мы получили запрос и разбираемся в ситуации. Наши специалисты свяжутся с клиентом». Скорее всего, имела место ошибка со стороны работника ПВЗ, который не смог найти товар, посчитав его украденным, а когда всё же обнаружил, не смог связаться с получательницей (такая возможность не предусмотрена в программе) и отправил его обратно, отметив неполученным.
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