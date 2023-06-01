Игра Stray про кота-странника выйдет на Mac

Олег

Stray


Компания Polygon анонсировала выход своего платформера Stray для компьютеров Mac. Об этом пишет MacRumors.

Stray — это приключенческая игра от третьего лица, в которой главный герой кот бродит по мрачному постапокалиптическому городу. «Бродите по окрестностям вверх и вниз, защищайтесь от непредвиденных угроз и разгадывайте тайны этого неприветливого места, населенного любопытными дроидами и опасными существами», — так геймплей описывают сами разработчики.

Stray изначально вышел на Windows и PlayStation, и теперь вендоры решили портировать его на Mac с чипами Apple Silicon. На данный момент не сообщается ни даты, ни стоимости игры — известно лишь, что на Mac с процессором Intel она работать не будет. 

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Источник:
9to5Mac
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