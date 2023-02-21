Культовая игра Angry Birds исчезнет из Play Маркета

Компания Rovio сообщила печальную новость: из Play Маркета будет удалена игра Angry Birds Classic. В App Store она останется, но будет переименована так, чтобы её было труднее найти.Rovio указывает причину удаления — эта игра отрицательно влияет на популярность более новых проектов. Игра исчезнет с 23 февраля, но она останется на устройствах пользователей, которые успели установить её. В App Store игру переименуют в Red’s First Flight, а чуть позже будет определена её дальнейшая судьба на этой платформе.Из российских сегментов Play Маркета и App Store все игры Rovio пропали ещё весной прошлого года. Скачать их на Android-устройства можно из сторонних маркетов или с пиратских ресурсов, а обладатели iPhone и iPad лишены такой возможности.Angry Birds Classic была выпущена в 2009 году и изначально называлась просто Angry Birds. Она продавалась за 99 центов и стала первой на мобильных устройствах, принёсшей своим создателям миллион долларов США. Позже Rovio сменила стратегию и стала распространять свои игры по фримиум-модели, то есть скачать и играть в них можно бесплатно, а за дополнительные возможности (например, восстановление лимита жизней) нужно платить.