Первую часть Fallout улучшили и перенесли на смартфоны. Как установить на Android или iOS?

Александр


Разработчик Александру Балатов модифицировал игру Fallout образца 1997 года, обеспечив её поддержкой современных платформ. Её можно установить на компьютеры и — впервые в истории — на смартфоны и планшеты.

Проект получил название Fallout Community Edition, по сути это фанатская сборка с различными дополнениями и улучшениями. Играть в неё можно и на компьютере, но для этого необходима лицензионная версия Fallout, установленная через Steam или GOG.

На GitHub приводится инструкция по сборке, установке и запуску десктопных и мобильных версий Fallout Community Edition (для Windows, macOS, Linux, Android и iOS). Поскольку игра изначально была спроектирована под мышь и клавиатуру, в случае с мобильными сборками, разработчику пришлось переделать механизмы управления: там, где требуется точное позиционирование на определённой точке, пользователь управляет не персонажем, а курсором.

Как установить Fallout Community Edition на Android:

  1. Используйте инсталлятор для Windows в качестве основы — он содержит данные, необходимые для установки на Android. Скопируйте папку Fallout на устройство (например, в папку Downloads). Вам потребуются файлы master.dat и critter.dat, а также папка data.
  2. Скачайте файл fallout-ce.apk и скопируйте его на устройство. Запустите этот файл и произведите установку игры.
  3. Пир первом запуске игры откроется интерфейс для выбора файлов. Выберите папку из первого шага и дождитесь опа данные скопируются. Появится диалог загрузки, который исчезнет примерно через 30 секунд. После этого игра запустится.

Как установить Fallout Community Edition на iOS:

  • Скачайте файл fallout-ce.ipa
  • Загрузите этот файл на устройство, используя утилиту вроде AltStore и Sideloadly и запустите инсталлятор. Как вариант, можно собрать собственный установочный файл на основе исходного кода.
  • Запустите игру. Вы увидите сообщение об ошибке, якобы игра не нашла или не смогла загрузить шрифты. Этот шаг необходим для того, чтобы игра получила доступ к возможности отправки файлов.
  • Используйте Finder на macOS Catalina или более поздних версиях macOS или iTunes на Windows или старых версиях macOS, чтобы скопировать файлы master.dat, critter.dat, и папку data в папку Fallout.

Балатов работает над внедрением в Fallout Community Edition обновления игры до версии 1.2, вышедшее в марте 1998 года. А в отдалённых планах разработчика — добавление в его сборку некоторых элементов из Fallout 2.
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Комментарии

Mers
+4320
Mers
Парни, кто разобрался с установкой на ios, напишите более развернутую инструкцию, а то у меня ничего не получается😕
Скачал ipa, установил с помощью Scarler. При запуске вылазит (скрин), закрываю. Качаю со Стима лицензию, беру оттуда два файла и папку, закидываю в установленное приложение с помощью 3uTools. Запускаю, а ошибка та же. Что я делаю не так?
Сегодня в 15:32
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GSmirnov
+554
GSmirnov
Вот бы 2 часть на mac, но без танцев с бубнами
2 часа назад в 16:32
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