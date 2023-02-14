Первую часть Fallout улучшили и перенесли на смартфоны. Как установить на Android или iOS?

Разработчик Александру Балатов модифицировал игру Fallout образца 1997 года, обеспечив её поддержкой современных платформ. Её можно установить на компьютеры и — впервые в истории — на смартфоны и планшеты.
Проект получил название Fallout Community Edition, по сути это фанатская сборка с различными дополнениями и улучшениями. Играть в неё можно и на компьютере, но для этого необходима лицензионная версия Fallout, установленная через Steam или GOG.
На GitHub приводится инструкция по сборке, установке и запуску десктопных и мобильных версий Fallout Community Edition (для Windows, macOS, Linux, Android и iOS). Поскольку игра изначально была спроектирована под мышь и клавиатуру, в случае с мобильными сборками, разработчику пришлось переделать механизмы управления: там, где требуется точное позиционирование на определённой точке, пользователь управляет не персонажем, а курсором.
Как установить Fallout Community Edition на Android:
- Используйте инсталлятор для Windows в качестве основы — он содержит данные, необходимые для установки на Android. Скопируйте папку Fallout на устройство (например, в папку Downloads). Вам потребуются файлы master.dat и critter.dat, а также папка data.
- Скачайте файл fallout-ce.apk и скопируйте его на устройство. Запустите этот файл и произведите установку игры.
- Пир первом запуске игры откроется интерфейс для выбора файлов. Выберите папку из первого шага и дождитесь опа данные скопируются. Появится диалог загрузки, который исчезнет примерно через 30 секунд. После этого игра запустится.
Как установить Fallout Community Edition на iOS:
- Скачайте файл fallout-ce.ipa
- Загрузите этот файл на устройство, используя утилиту вроде AltStore и Sideloadly и запустите инсталлятор. Как вариант, можно собрать собственный установочный файл на основе исходного кода.
- Запустите игру. Вы увидите сообщение об ошибке, якобы игра не нашла или не смогла загрузить шрифты. Этот шаг необходим для того, чтобы игра получила доступ к возможности отправки файлов.
- Используйте Finder на macOS Catalina или более поздних версиях macOS или iTunes на Windows или старых версиях macOS, чтобы скопировать файлы master.dat, critter.dat, и папку data в папку Fallout.
Балатов работает над внедрением в Fallout Community Edition обновления игры до версии 1.2, вышедшее в марте 1998 года. А в отдалённых планах разработчика — добавление в его сборку некоторых элементов из Fallout 2.