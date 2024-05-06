«Профурсетки и шалашовки останутся в стороне»: Милонов рассказал плюсы знакомств через «Госуслуги»

«Мы сможем как раз защитить людей от этих всех негодяев, а профурсетки и шалашовки останутся в стороне. Они все в этом нехорошем бизнесе давно. У них у всех есть некая история. Если один раз человек знакомится — нормально, но если у него это поставлено на поток, а у них именно так, то просто его или ее учетная запись автоматически будет заблокирована», — уточнил депутат.

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Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил главе Минцифры создать раздел знакомств на портале «Госуслуг». Он отметил, что сфера пользуется спросом среди россиян, но нуждается в более безопасном аналоге западных приложений.По словам депутата, привязанный к порталу «Госуслуг» ресурс, обезопасит пользователей от наплыва «мошенников, эскортниц, проституток и прочих негодяев», поскольку участники будут проходить строгую верификацию данных. Причем Милонов предлагает отсеивать не только потенциальных злоумышленников, ботов и представителей агентств, оказывающих интимные услуги, но и людей, которые уже состоят в браке.Милонов подчеркнул, что после ухода зарубежных сервисов онлайн-знакомств, пользователи перешли на их доступные аналоги. Однако большинство из них ориентированы на разовые встречи с целью удовлетворения сексуальных потребностей, вместо поиска долгосрочных отношений.