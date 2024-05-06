«Профурсетки и шалашовки останутся в стороне»: Милонов рассказал плюсы знакомств через «Госуслуги»

Артем
earaerthart.png

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил главе Минцифры создать раздел знакомств на портале «Госуслуг». Он отметил, что сфера пользуется спросом среди россиян, но нуждается в более безопасном аналоге западных приложений. 

По словам депутата, привязанный к порталу «Госуслуг» ресурс, обезопасит пользователей от наплыва «мошенников, эскортниц, проституток и прочих негодяев», поскольку участники будут проходить строгую верификацию данных. Причем Милонов предлагает отсеивать не только потенциальных злоумышленников, ботов и представителей агентств, оказывающих интимные услуги, но и людей, которые уже состоят в браке.

«Мы сможем как раз защитить людей от этих всех негодяев, а профурсетки и шалашовки останутся в стороне. Они все в этом нехорошем бизнесе давно. У них у всех есть некая история. Если один раз человек знакомится — нормально, но если у него это поставлено на поток, а у них именно так, то просто его или ее учетная запись автоматически будет заблокирована», — уточнил депутат.

Милонов подчеркнул, что после ухода зарубежных сервисов онлайн-знакомств, пользователи перешли на их доступные аналоги. Однако большинство из них ориентированы на разовые встречи с целью удовлетворения сексуальных потребностей, вместо поиска долгосрочных отношений.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым
-1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Газета.ru
Cсылки по теме:
«У них нет цели создания семьи» — Милонов рассказал про аморальных обитателей сервисов знакомств
Популярнейший сервис знакомств бросил Россию
Сервис знакомств Badoo заблокировал в России сайт и мобильное приложение. Как продолжить пользоваться сервисом?

Рекомендации

Рекомендации

Мошенники взвоют от этого нововведения Android
Новая опция WhatsApp позволит не давать свой номер кому попало и оставаться на связи
Стоит ли обновляться на iOS 17.3.1 в России
У товаров на Wildberries заметили новый значок. Если его нет — покупать нельзя

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Юра из МУРа
+224
Юра из МУРа
Кто про что, а вшивый всё про баню)
6 минут назад
#
kardigan
+3607
kardigan
Ого, теперь шалав можно через госуслуги заказать будет!?😀
4 минуты назад
#