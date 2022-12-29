Невероятная щедрость от Epic Games Store: Dishonored и Eximius раздают бесплатно

Epic Games Store завершает год щедрой раздачей сразу двух игр — Dishonored Definitive Edition и Eximius: Seize the Frontline.
Первый тайтл представляет собой саму игру Dishonored и все дополнения к ней — Dunwall City Trials, The Knife of Dunwall, The Brigmore Witches и Void Walker's Arsenal.
Из описания проекта:
Dishonored — это атмосферный экшен от первого лица, главный герой которого — ассасин со сверхъестественными способностями, движимый жаждой мести. Гибкая боевая система Dishonored позволяет устранять противников самыми разными способами, комбинируя магию, оружие и необычные инструменты, незаметно уничтожая врагов или же бросаясь в открытую атаку. Результат каждого задания будет зависеть от того, какой путь вы выбрали при прохождении.
Eximius: Seize the Frontline — сочетание шутера от первого лица и стратегии в реальном времени с многопользовательским геймплеем 5 на 5 игроков.
Уникальность этой игры заключается в том, что вы можете участвовать в сражениях будучи офицером (шутер) или стать командиром (стратегия) и принимать важные тактические решения.
Обе игры можно забрать бесплатно до 5 января 2023 года, но только через иностранный аккаунт и VPN.