Невероятная щедрость от Epic Games Store: Dishonored и Eximius раздают бесплатно

Dishonored — это атмосферный экшен от первого лица, главный герой которого — ассасин со сверхъестественными способностями, движимый жаждой мести. Гибкая боевая система Dishonored позволяет устранять противников самыми разными способами, комбинируя магию, оружие и необычные инструменты, незаметно уничтожая врагов или же бросаясь в открытую атаку. Результат каждого задания будет зависеть от того, какой путь вы выбрали при прохождении.