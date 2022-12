Невероятная щедрость от Epic Games Store: Dishonored и Eximius раздают бесплатно

Epic Games Store завершает год щедрой раздачей сразу двух игр — Dishonored Definitive Edition и Eximius: Seize the Frontline.Первый тайтл представляет собой саму игру Dishonored и все дополнения к ней — Dunwall City Trials, The Knife of Dunwall, The Brigmore Witches и Void Walker's Arsenal.Из описания проекта: