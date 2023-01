В Epic Games Store раздают Hell is Other — мультиплеерный ретро-экшен с видом сверху и еще одну игру

Hell is Other

Adios

В Epic Games Store началась очередная бесплатная раздача. Экшен Hell is Other и интерактивную драму Adios, можно бесплатно добавить к себе в библиотеку до 2 февраля 19:00 по московскому времени.Адам Смитсон проживает один в своей крошечной квартире. Его единственный друг — дерево бонсай, о котором он заботится, чтобы скоротать время. Но, как и все в Сенчури-Сити, его растения требуют крови, чтобы выжить. Поэтому Адам вынужден пополнять запасы, открывая охоту на мрачных улицах города. Главная цель Адама — выжить и собрать как можно больше крови, которая является местной валютой.Уникальная многопользовательская онлайн-игра Hell is Others позволяет вам развивать своего персонажа с помощью настраиваемых предметов. Выращивайте свои собственные боеприпасы с помощью кровожадных растений, исследуйте нуарную городскую обстановку, сражайтесь с Другими и делайте все возможное, чтобы дожить до следующего дня.Adios — кинематографичная игра от первого лица о принятии сложного решения. Вы владелец свинофермы в Канзасе. Прохладным октябрьским утром вы принимаете важное решение — противостоять главарю мафии и запретить скармливать вашим свиньям тела жертв. Когда киллеры привозят вам на ферму очередное тело, вы наконец заявляете, что больше в этом не участвуете.