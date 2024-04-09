Новое приложение «Тинькофф» продержалось в App Store всего несколько часов

Александр


Приложение «Т-Помощь» было удалено из App Store в первый же день после появления. Хотя по его названию, описанию и скриншотам было невозможно определить принадлежность к банку «Тинькофф», модераторы магазина всё равно выявили его. Сделать это было нетрудно, ведь оно моментально оказалось в российском топе рейтинга финансовых приложений.

Банк «Тинькофф» находится под санкциями США, Канады и Евросоюза с весны-лета 2023 года, в результате чего некоторые из принадлежащих ему приложений были удалены из «Play Маркета» и App Store. С их установкой на Android-устройства проблем не возникает, поскольку APK-файлы можно скачать с сайта «Тинькофф», из сторонних магазинов и прочих ресурсов (например, 4PDA). На iOS это невозможно, поэтому банку приходится прибегать к хитрости и публиковать в App Store приложения под разными названиями и от лица не связанных с ним разработчиков. Точно так же поступают другие банки, попавшие под санкции, в том числе «Сбербанк», ВТБ и «Альфа-Банк».
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