Epic Games Store бесплатно отдаёт Fallout 3 и Evoland

В Epic Games Store началась бесплатная раздача игр Fallout 3: Game of the Year Edition и Evoland. Их можно забрать в свою коллекцию до 27 октября, сэкономив около тысячи рублей. Fallout 3: Game of the Year Edition — самое полное издание знаменитой ролевой игры от студии Bethesda о постапокалиптическом мире, в том числе с дополнениями Operation: Anchorage, The Pitt, Broken Steel, Point Lookout и Mothership Zeta. Evoland — своеобразный путеводитель, который показывает игроку эволюцию компьютерных RPG-бродилок, начиная с примитивных 8 бит с монохромной графикой и заканчивая современным 3D.На следующей неделе Epic Games Store будет раздавать тематический инди-ужастик Saturnalia и тактическую ролевую игру Warhammer 40,000: Mechanicus.