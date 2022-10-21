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Epic Games Store бесплатно отдаёт Fallout 3 и Evoland

Александр
В Epic Games Store началась бесплатная раздача игр Fallout 3: Game of the Year Edition и Evoland. Их можно забрать в свою коллекцию до 27 октября, сэкономив около тысячи рублей.

Fallout 3: Game of the Year Edition — самое полное издание знаменитой ролевой игры от студии Bethesda о постапокалиптическом мире, в том числе с дополнениями Operation: Anchorage, The Pitt, Broken Steel, Point Lookout и Mothership Zeta.


Evoland — своеобразный путеводитель, который показывает игроку эволюцию компьютерных RPG-бродилок, начиная с примитивных 8 бит с монохромной графикой и заканчивая современным 3D.


На следующей неделе Epic Games Store будет раздавать тематический инди-ужастик Saturnalia и тактическую ролевую игру Warhammer 40,000: Mechanicus.
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