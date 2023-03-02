Xbox разыгрывает редкое издание консолей в стиле «Мандалорца». Хотите такое?
Артем Фунтиков —
Microsoft и Lucasfilm выпустили консоли Xbox Series X и Xbox Series S к выходу третьего сезона сериала «Мандалорец». Лимитированные версии приставок можно выиграть в конкурсе, который проводится в мае.
На старшей модели консоли изображен мандалорц Дин Джарин, младшая модель украшена изображением его маленького спутника — Грогу. Также в комплект войдет геймпад в зеленой расцветке и чехол в виде балахона «малыша Йоды».
Заполучить лимитированный комплект «Мандалорца», можно приняв участие в розыгрыше. Для этого необходимо сделать репост записи в Твиттере и использовать хэштег #TheMandalorianXboxSweepstakes. Конкурс продлится в период с 1 марта по 11 мая. С подробностями проведения можно ознакомиться на официальном сайте Xbox.
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia