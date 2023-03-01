Как скачать, запустить или обновить Brawl Stars на смартфоне или планшете с Android

Александр


Игра Brawl Stars (она же Браул Старз или Бравл Старс) была удалена из российского сегмента Play Маркета в прошлом году и с тех пор недоступна жителям РФ. Тем не менее, её всё ещё можно скачать, и она работает без региональных ограничений.

Игру Brawl Stars можно найти на сторонних ресурсах, например, на 4PDA. На этом сайте выложены в том числе модифицированные версии, которые позволяют читерить, но стоит понимать, что за их использование вас могут забанить.

Как скачать Brawl Stars с 4PDA

  1. Зарегистрируйтесь или залогиньтесь на форуме 4PDA
  2. Перейдите к первому сообщению в теме про Brawl Stars, найдите там ссылки на разные версии игры
  3. Скачайте APK-файл свежей версии Brawl Stars и скопируйте его на смартфон (или сразу качайте файл в память смартфона)
  4. Найдите, куда скачался файл (обычно это папка Download) и запустите его. Разрешите установку приложений из непроверенных источников (если появится окно с таким разрешением) и установите игру


Обновление Brawl Stars появляется на 4PDA с задержкой в несколько дней, а игра откажется запускаться, если апдейт вышел, но не установлен. Свежую версию Brawl Stars можно найти в сторонних маркетах — например, в APK Mirror. Для установки потребуется сначала поставить приложение APK Mirror, поскольку в этом маркете приложения упакованы в особый bundle-формат, включающий в себя установочный APK-файл и дополнительные файлы, без которых игра не будет работать.

Как скачать Brawl Stars с APK Mirror

  1. Откройте Play Маркет и установите приложение APK Mirror Installer
  2. Скачайте с сайта APK Mirror установочный файл самой свежей версии Brawl Stars и запустите его. Запустится приложение APK Mirror, которое позволит установить игру


Всё, можно играть! Когда игра перестанет запускаться, требуя обновление, обновите её вручную, используя описанные выше шаги.
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