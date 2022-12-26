6 новинок кино, которые уже можно посмотреть в хорошем качестве

Бардо

Ламборгини: человек-легенда

Изумительный Морис

Большая четверка

Целиком и полностью

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Мы снова собрали несколько новинок из мира кино, которые уже можно посмотреть с хорошей картинкой и звуком в сети. Запасайтесь чем-нибудь вкусненьким и зовите друзей на просмотр.триллер, драма7.1Алехандро Гонсалес ИньярритуДаниэль Хименес Качо, Гризельда Сицилиани, Химена Ламадрид, Луис Кутюрье, Луз Хименез и другие.Журналист-документалист, возвращается на родину в Мексику. Нахлынувшие ностальгические чувства пробуждают в нем желание узнать больше о своей семье окружающих людях, прошлом и настоящем.драма, спорт, биография: 5.2Роберт МорескоФрэнк Грилло, Алек Болдуин, Романо Реджани, Мария Грация Кучинотта, Маттео Леони и другие.История восхождения простого деревенского паренька, мастерившего тракторы и, создавшего один из самых дерзких автомобилей современности. Благодаря своей страсти Ферруччо Ламборгини путём проб и ошибок бросил вызов самому Энцо Феррари.комедия, семейный, приключения6.4Тоби Генкель, Флориан ВестерманнХью Лори, Эмилия Кларк, Дэвид Тьюлис, Химеш Патель, Джемма Артертон и другие.Кот Моррис — болтун и аферист. Шатаясь по городам со своими друзями крысами, он «спасает» горожан от нашествия грызунов. Естественно не бесплатно. Однажды хитрая шайка сталкивается с настоящим злом, живущим в городе Дрянь-Блинцбург.комедия, боевик, криминал6.1Тимо ТьяджантоАбимана Арьясатья, Путри Марино, Лутеша, Арие Критин, Кристо Иммануэль и другие.В поисках разгадки смерти своего отца, детектива заносит на глухой тропический остров, где она узнаёт, что её родственник был главарем наемных убийц. На девушку открывают охоту и ей приходится связаться с группой киллеров в отставке, которые мечтают вернуться в дело.драма, ужасы7.1Лука ГуаданьиноТейлор Расселл, Тимоти Шаламе, Андре Холланд, Элли Паркер, Мадлен Холл и другие.1980-е. Юная Марен с отцом постоянно переезжают из города в город. Познакомившись с новой подругой, дочь пытается откусить ей палец и семейство снова пускаются в бега. Оставив попытки зажить нормальной жизнью, отец бросает Марлен, которая начинает поиски матери. Опираясь на детские воспоминания, судьба сводят её с незнакомцем, который также, как и она не может жить без поедания человеческой плоти.комедия5,8Дани де ла ОрденМирен Ибаргурен, Альберто Сан Хуан, Карлос Сантос, Бланка Суарес, Антонио Ресинес и другие.Нескольким друзьям предлагают поучаствовать в оригинальном эксперименте. Они должны сделать выбор — получить 100 тысяч евро прямо сейчас или подождать десять лет, чтобы стать обладателями миллиона евро. Взамен они должны выполнить определенные условия, в процессе эксперимента его участникам начинают открываться весьма интересные обстоятельства и секреты из жизни каждого из них.