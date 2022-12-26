6 новинок кино, которые уже можно посмотреть в хорошем качестве

Мы снова собрали несколько новинок из мира кино, которые уже можно посмотреть с хорошей картинкой и звуком в сети. Запасайтесь чем-нибудь вкусненьким и зовите друзей на просмотр.
Бардо
Жанр: триллер, драма
Рейтинг IMDb: 7.1
Режиссер: Алехандро Гонсалес Иньярриту
В ролях: Даниэль Хименес Качо, Гризельда Сицилиани, Химена Ламадрид, Луис Кутюрье, Луз Хименез и другие.
Журналист-документалист, возвращается на родину в Мексику. Нахлынувшие ностальгические чувства пробуждают в нем желание узнать больше о своей семье окружающих людях, прошлом и настоящем.
Ламборгини: человек-легенда
Жанр: драма, спорт, биография
Рейтинг IMDb: 5.2
Режиссер: Роберт Мореско
В ролях: Фрэнк Грилло, Алек Болдуин, Романо Реджани, Мария Грация Кучинотта, Маттео Леони и другие.
История восхождения простого деревенского паренька, мастерившего тракторы и, создавшего один из самых дерзких автомобилей современности. Благодаря своей страсти Ферруччо Ламборгини путём проб и ошибок бросил вызов самому Энцо Феррари.
Изумительный Морис
Жанр: комедия, семейный, приключения
Рейтинг IMDb: 6.4
Режиссер: Тоби Генкель, Флориан Вестерманн
В ролях: Хью Лори, Эмилия Кларк, Дэвид Тьюлис, Химеш Патель, Джемма Артертон и другие.
Кот Моррис — болтун и аферист. Шатаясь по городам со своими друзями крысами, он «спасает» горожан от нашествия грызунов. Естественно не бесплатно. Однажды хитрая шайка сталкивается с настоящим злом, живущим в городе Дрянь-Блинцбург.
Большая четверка
Жанр: комедия, боевик, криминал
Рейтинг IMDb: 6.1
Режиссер: Тимо Тьяджанто
В ролях: Абимана Арьясатья, Путри Марино, Лутеша, Арие Критин, Кристо Иммануэль и другие.
В поисках разгадки смерти своего отца, детектива заносит на глухой тропический остров, где она узнаёт, что её родственник был главарем наемных убийц. На девушку открывают охоту и ей приходится связаться с группой киллеров в отставке, которые мечтают вернуться в дело.
Целиком и полностью
Жанр: драма, ужасы
Рейтинг IMDb: 7.1
Режиссер: Лука Гуаданьино
В ролях: Тейлор Расселл, Тимоти Шаламе, Андре Холланд, Элли Паркер, Мадлен Холл и другие.
1980-е. Юная Марен с отцом постоянно переезжают из города в город. Познакомившись с новой подругой, дочь пытается откусить ей палец и семейство снова пускаются в бега. Оставив попытки зажить нормальной жизнью, отец бросает Марлен, которая начинает поиски матери. Опираясь на детские воспоминания, судьба сводят её с незнакомцем, который также, как и она не может жить без поедания человеческой плоти.
Тест
Жанр: комедия
Рейтинг IMDb: 5,8
Режиссер: Дани де ла Орден
В ролях: Мирен Ибаргурен, Альберто Сан Хуан, Карлос Сантос, Бланка Суарес, Антонио Ресинес и другие.
Нескольким друзьям предлагают поучаствовать в оригинальном эксперименте. Они должны сделать выбор — получить 100 тысяч евро прямо сейчас или подождать десять лет, чтобы стать обладателями миллиона евро. Взамен они должны выполнить определенные условия, в процессе эксперимента его участникам начинают открываться весьма интересные обстоятельства и секреты из жизни каждого из них.