На Apple TV+ вышел новый фильм Мартина Скорсезе с Леонардо Ди Каприо и Робертом Де Ниро. Наконец-то в русском дубляже

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Сегодня, 12 января, на платформе Apple TV+ состоялась долгожданная премьера фильма «Убийцы цветочной луны» по мотивам одноименной книги Дэвида Гранна.Режиссером картины выступил Мартин Скорсезе, а главные роли исполнили Леонардо Ди Каприо, Роберт Де Ниро, Джесси Племонс, Джон Литгоу и Брендан Фрейзер. Фильм рассказывает об искоренении нации осейджей ради богатых запасов нефти в Оклахоме.Театральная премьера «Убийц цветочной луны» состоялась ещё в октябре 2023 года. Фильм получил восторженные отзывы критиков и собрал в прокате около $150 млн. Стоит отметить, что хронометраж киноленты составляет 3,5 часа, поэтому она зайдёт далеко не всем.Главное, что подписчики Apple TV+ могут посмотреть «Убийц цветочной луны» с русской озвучкой.