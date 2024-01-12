На Apple TV+ вышел новый фильм Мартина Скорсезе с Леонардо Ди Каприо и Робертом Де Ниро. Наконец-то в русском дубляже

Фархад
DiCaprio

Сегодня, 12 января, на платформе Apple TV+ состоялась долгожданная премьера фильма «Убийцы цветочной луны» по мотивам одноименной книги Дэвида Гранна.

Режиссером картины выступил Мартин Скорсезе, а главные роли исполнили Леонардо Ди Каприо, Роберт Де Ниро, Джесси Племонс, Джон Литгоу и Брендан Фрейзер. Фильм рассказывает об искоренении нации осейджей ради богатых запасов нефти в Оклахоме.

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Театральная премьера «Убийц цветочной луны» состоялась ещё в октябре 2023 года. Фильм получил восторженные отзывы критиков и собрал в прокате около $150 млн. Стоит отметить, что хронометраж киноленты составляет 3,5 часа, поэтому она зайдёт далеко не всем.

Главное, что подписчики Apple TV+ могут посмотреть «Убийц цветочной луны» с русской озвучкой.
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Источник:
Apple
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Комментарии

kardigan
+3415
kardigan
Странно, они же вроде как за..&ь
2 часа назад в 17:36
#
st00p1dm0nkey
+4200
st00p1dm0nkey
Посмотрел его на новогодних каникулах, мне понравился. Ровный, интересный фильм, актёры хорошо сыграли.
Жена не особо разделила моего восторга, ей показался слишком долгим и скучноватым.
Так что тут как всегда, сами смотрим, сами формируем мнение 😉
2 часа назад в 17:44
#
+1716
Czochralski
Apple остается последней компаний, которая не закрыла свои мультимедиа сервисы в России и даже обеспечивает оплату услуг…

Насколько вот хватит ума _в России_ не выдавить ее насильно?!
2 часа назад в 17:59
#
kardigan
+3415
kardigan Czochralski
А расскажи ка как можно без проблем оплатить сервисы Apple? Вот очень интересно. Только не нужно расказывать об мтс( оплата которой далеко не всегда работает
Да и о Билайне не рассказывай.
час назад в 18:17
#
banditos
+145
banditos
Фильмец не очень
Но на реальных событиях
57 секунд назад
#
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