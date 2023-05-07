Обзор «Все страхи Бо»: что это было?

А куда мы едем?

Вы не готовы к поездке!

Слишком много багажа

А скоро на выход? Нет!

Конечная

4 апреля стартовал показ нового фильма Ари Астера «Все страхи Бо» с Хоакином Фениксом в главной роли. Критики и зрители тепло приняли работу: 70% на Rotten Tomatoes, а мнения IMDb и «Кинопоиска» сошлись на оценке 7.2 балла. Ленту даже окрестили злой версией «Все везде и сразу», а сам режиссер описывает сюжет, как «еврейский «Властелин колец». И то и другое верно, но только частично. Почему? Сложно сказать. В приключениях Бо вообще все сложно, по ряду причин. Мы постарались разобраться, кому стоит отправляться в 3-х часовой трип по кошмарам престарелого девственника, а кому лучше отсидеться дома.Хороший вопрос, который возник у многих зрителей в ожидании премьеры. Напомню, что Ари Астер выстлелил «Реинкарнацией» — мистическим хоррором, так называемой новой волны, в 2018 году. В 2019 он закрепил свои позиции «Солнцестоянием» — психоделическим фолк-ужасом при ярком дневном свете с медведем и культистами. Их жанровая принадлежность «ужасы/драма/триллер» соответствовала содержанию и четко говорила: «Тебя будут пугать». И пугала, но по-разному.Каким будет «Все страхи Бо» никто толком не знал. Известно, что история затрагивает абьюзивные отношения матери и сына, который теперь боится всего на свете. Трейлер сумбурный, эпичный, но невнятный. На постере 4 оттенка Феникса от мала до велика. Жанр: ужасы, комедия, драма, детектив, но зрители знают, что будет просто лютейшая дичь политая артхаусом. Так и вышло. Астер создал многослойное кино, которое обманывает тебя еще до того как началось и заканчивая финальными титрами. И в этом его уникальность и провал. И вот почему.Вы купили билеты, заняли свои места и вот уже ваш личный поезд до Шизбурга штопором несется с места на самое дно. На экране происходит форменный трэш: какие-то бомжи штурмуют квартиру, обрезанный белый мужчина нападает на прохожих, безумный сосед подкидывает под дверь записки, все орут, куда-то несутся. Перекрикивая динамики кинозала, хочется спросить: «Куда я попал, где мои вещи?!». Всему есть своё объяснение.Ваши вещи у Бо Вассермана в чемоданах, которые он собирает, чтобы навестить свою маму. Бо — чертовски неуверенный в себе человек в летах. Он боится микробов, полицейских, конфликтов, женщин, забыть дома кошелёк и большого [спойлера] на чердаке. Проще говоря — Бо боится жить. Из всех его гипертрофированных страхов состоит каждый кадр — это главный символизм и драма картины для зрителя и настоящий ужас для персонажа.Готовый отчалить к матушке на выходные, Бо отвлекается и его вещи вместе с ключами крадут. С этого момента вы отправляетесь в одновременно простое, абсурдное и пугающее путешествие.«Все страхи Бо» не тот фильм ужасов, который ждешь. К психологизму, на нотках которого ранее делал упор режиссер, добавился обильный кусок бытового хоррора. Страх того, что может произойти с каждым прямо сейчас. Прорвало трубу, затопило соседей, дорогущий ремонт испорчен. Или вы забыли закрыть дверь и в дом зашел похозяйничать бездомный. Конечно, такие события маловероятны, но возможны, в отличие от встречи со скандинавскими сектантами или древним проклятием.Ранее фильмы Ари Астера раскачивались, как качели. Линейное повествование сменялось сюрреалистичным шок-контентом, а конце деревянная сидушка сменялась на огромное бревно и била по затылку. Это впечатляло своим контрастом. Во «Все страхи Бо» всё равномерно, зритель буквально катается на этом бревне, снося любой здравый смысл. Поначалу это обескураживает, но к обилию странностей быстро привыкаешь и ничего другого не ждешь. Градус безумия вывернут на максимум и это сильно утомляет, когда пытаешься интерпретировать, что твориться в голове автора и самого Бо. Кульминацией становится трип героя в измененном состоянии. На удивление, это самый внятный и эмоциональный эпизод в фильме.Хронометраж — без минуты три часа. Добраться до финальных титров и так оказалось делом не из легких, но режиссер усложняет всё несколькими ложными концовками. Они не дают никаких ответов, а наоборот лишают персонажа и зрителя маломальской награды за пройденный путь. Стоит заметить, что фильм хорошо передает ощущение путешествия и создается впечатление, что идешь рядом с Бо без малого сутки.Пожалуй «Все страхи Бо» — это один из немногих фильмов за последние годы, который дался мне с таким трудом. Если разобрать на части, то всё просто и по идее должно работать. Сюжет и главная проблема не новы и считываются сразу — сломанная жизнь человека, выросшего под гнетом матери, а происходящее на экране — печальный результат воспитания.Блестящая игра Хоакина Феникса позволяет быстро проникнуться жалостью и сопереживать персонажу. На режиссерском уровне все снято идеально, с фантазией в каждом кадре, с применением кучи стилей, рождающих разные настроения и образы. Разнообразие жанров действительно есть, но они предназначены скорее для поверхностного представления. Лента Астера — скорее перформанс-эмоция. Но для кого она?Если рассматривать фильм как художественное произведение, то это скорее лихорадочный бред претенциозного создателя. Зрителя будто нарочито топят под массивом психологических патологий героя и сделать пару вдохов адекватности возможности нет, настолько всё запущено. Порой, сюжет разбавляется комедийными моментами. Однако когда понимаешь, что для запуганного Бо — это неподдельный страх, становится еще грустнее.Попытаться пропустить увиденное через себя — невозможно. Во всяком случе для большинства (я надеюсь). Полностью проникнуться фильмом смогут люди со схожими проблемами. Гуманно ли показывать такую правду им и какие последствия будут после просмотра — вопрос спорный. Да и не всё смогут открыто признать столь травматичный жизненный опыт.Страхи есть у всех и в таком контексте можно сказать, что в ленте каждый найдет что-то для себя. Астер создал стремительный роадмуви по внутренним кошмарам, вывезти которые очень сложно, но если в это не вникать, то просмотр не имеет никакого смысла. А браться за разбор тараканов Бо — личный выбор каждого. Как и просмотр этого фильма.