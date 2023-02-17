Пятничная премьера на Apple TV+: неонуарный триллер «Аферисты» с Джулианной Мур и Себастьяном Стэном

Фархад

Apple TV+

Сегодня, 17 февраля, на платформе Apple TV+ состоялся первый крупный кинорелиз года: неонуарный триллер «Аферисты».

Главные роли в картине исполнили: Джулианна Мур («Kingsman: Золотое кольцо»), Себастьян Стэн («Капитан Америка»), Джон Литгоу (Перри Мейсон) и другие.

Фильм рассказывает историю мелкой мошенницы, который ставит перед собой цель совершить крупное ограбление миллиардеров с Манхэттена. В этом ей поможет авантюрист, который зарабатывает на аферах с хитрыми схемами.



Apple провела театральную премьеру в США ещё 10 февраля, а теперь он доступен всем подписчикам сервиса Apple TV+.

Помимо этого фильма, каталог платформы также пополнила научно-фантастическая драма «Здравствуй, будущее!» с Билли Крудапом в главной роли.

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Источник:
9to5Mac
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