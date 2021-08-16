Локскрин iOS 6

Появился способ вернуть экран блокировки с iOS 6 на iOS 15 без необходимости в процедуре джейлбрейка. Всё что для этого нужно — установить быструю команду, запустить её и следовать подсказкам.

Как вернуть локскрин iOS 6 на iPhone с iOS 15
  • Способ работает только на iPhone с сенсором Face ID.
  • Скачайте быструю команду ClassicaLS и запустите её в приложении «Быстрые команды».
Быстрые команды
  • Предоставьте команде необходимые разрешения, а после этого будет загружен дополнительный контент, который нужно разархивировать.
ClassicaLS
  • После скачивания вы будете автоматически перенаправлены в папку с архивом Content. Если этого не произошло, вы можете перейти вручную. Для этого откройте приложение «Файлы» и перейдите по пути iCloud Drive > Shortcuts > ClassicaLS.
ClassicaLS
  • Для извлечения файлов из архива нажмите по нему. После того как папка Content будет разархивирована, скачанный архив можно будет удалить.
  • Вернитесь в приложение «Быстрые команды» и снова запустите команду ClassicaLS — откроется окно выбора обоев.
  • Выберите изображение в качестве обоев для экрана блокировки и ваш локскрин из iOS 6 будет установлен.
ClassicaLS

На сайте разработчика также имеется команда, которая умеет автоматически менять обои из заданной папки. За наводку спасибо читателю s0Ldad0r.


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Ссылки по теме:

Режим «Фокусирование» в iOS 15: что нужно знать и как работает Режим «Фокусирование» в iOS 15: что нужно знать и как работает

Как скачать видео с YouTube на iPhone без лишних трат и телодвижений Как скачать видео с YouTube на iPhone без лишних трат и телодвижений

Как отредактировать или создать красивый профиль в iMessage Как отредактировать или создать красивый профиль в iMessage