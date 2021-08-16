Появился способ вернуть экран блокировки с iOS 6 на iOS 15 без необходимости в процедуре джейлбрейка. Всё что для этого нужно — установить быструю команду, запустить её и следовать подсказкам.
Как вернуть локскрин iOS 6 на iPhone с iOS 15
- Способ работает только на iPhone с сенсором Face ID.
- Скачайте быструю команду ClassicaLS и запустите её в приложении «Быстрые команды».
- Предоставьте команде необходимые разрешения, а после этого будет загружен дополнительный контент, который нужно разархивировать.
- После скачивания вы будете автоматически перенаправлены в папку с архивом Content. Если этого не произошло, вы можете перейти вручную. Для этого откройте приложение «Файлы» и перейдите по пути iCloud Drive > Shortcuts > ClassicaLS.
- Для извлечения файлов из архива нажмите по нему. После того как папка Content будет разархивирована, скачанный архив можно будет удалить.
- Вернитесь в приложение «Быстрые команды» и снова запустите команду ClassicaLS — откроется окно выбора обоев.
- Выберите изображение в качестве обоев для экрана блокировки и ваш локскрин из iOS 6 будет установлен.
На сайте разработчика также имеется команда, которая умеет автоматически менять обои из заданной папки. За наводку спасибо читателю s0Ldad0r.
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