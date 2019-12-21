





На Mac уже долгое время есть удобная фишка под названием «Активные углы»: подведя курсор к определенному углу экрана и задержав его там на некоторое время, вы можете активировать определенные действия — например, переход устройства в режим сна или отключение дисплея. С учетом того, что iPhone и iPad на iOS 13 также получили возможность работы с мышкой, не удивительно, что в обновлении iOS 13.3 компания Apple добавила в мобильную систему активные углы. Однако стоит понимать, что для ее работы придется подключить к гаджету мышь — с сенсорным управлением эта фишка не работает.Для управления этой опцией зайдите в Настройки > Универсальный доступ > Касание > AssistiveTouch > Активные углы, после чего выберите нужный вам угол. Возможных действий много, начиная с выхода на рабочий стол и заканчивая перезагрузкой устройства:По умолчанию для вызова заданного действия нужно удерживать указатель мыши в нужном углу 2 секунды, однако при желании время можно изменить. Для этого вернитесь на шаг назад, на вкладку AssistiveTouch:Там же можно задать допустимое перемещение — область в углу экрана, где будет срабатывать выбранная вами функция.В общем и целом, это удобная функция, если вы постоянно пользуетесь iPad с мышкой. Зачем ее сделали доступной и на iPhone — не совсем понятно. Также несколько странно, что она не работает при сенсорном управлении — это могло быть удобно для вызова определенных действий, для которых в системе нет жестов.