



Windows 11 замечательная операционная система, но у некоторых пользователей после её установки может возникнуть желание откатиться к предыдущей версии Windows. Например, из-за того, что компьютер не вытягивает все её возможности и украшения, или из-за несовместимости с оборудованием, программами и играми.



К счастью, компания Microsoft предусмотрела простой способ откатиться к Windows 10. Это не только просто, но и быстро — вся процедура займёт всего несколько минут.



Откройте «Параметры» (через меню «Пуск» или сочетанием клавиш Win + U), перейдите в раздел «Центр обновления Windows» > «Дополнительные параметры» > «Восстановление» и нажмите «Вернуться на Windows 10». Возможно, потребуется выбрать или указать причину, по которой вы решили вернуться к прежней ОС.







Восстановление Windows 10 обычно происходит за несколько минут, но у компьютера могут сбиться настройки, придётся переустанавливать приложения, и вы можете недосчитаться некоторых файлов (поэтому лучше заранее сделать бэкап ценных данных).



Если опция возврата к Windows 10 недоступна, значит, с момента установки Windows 11 прошло больше десяти дней или вы удалили сохранённую копию прежней операционной системы для экономии места. В этом случае процедура немного усложняется: потребуется скачать с сайта Microsoft ISO-образ Windows 10 или средство для создания загрузочного носителя (флешки или диска) и произвести чистую инсталляцию. Может потребоваться отформатировать носитель, на который вы ставите Windows 10, поэтому вы гарантированно потеряете все содержащиеся на нём файлы. Опять же, не забудьте сделать локальный или облачный бэкап, чтобы не лишиться нужных данных.







