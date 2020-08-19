





Apple продолжает реализовывать iPhone, залоченные под определенного оператора, и это вызывает некоторые проблемы при покупке с рук: то, что сейчас смартфон видит сеть, абсолютно не означает того же самого, когда вы поставите свою SIM-карту или обновите iOS. Конечно, можно проверить статус блокировки на различных онлайн-чекерах, но теперь Apple решила упростить пользователям жизнь и писать такую информацию в системе.Посмотреть ее просто — откройте Настройки > Основные > Об этом устройстве > Блокировка оператором:Соответственно, если вы видите надпись «SIM без ограничений», то все хорошо.