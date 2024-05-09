Помните Sharp? Компания представила два новых смартфона — один красивый, другой дешевый

Олег

Компания Sharp анонсировала выпуск двух моделей смартфонов в собственном дизайн-коде. Оба не претендуют на флагманский уровень, а скорее на среднебюжетный и доступный сегмент.

Фото: Sharp

Sharp Aquos R9 выполнен в красивом минималистичном матовом корпусе с прямыми, чуть скругленными углами и стеклянной задней крышкой. Модуль камер не похож на другие бренды, а внутри прячутся два объектива — обычный 50 Мп с f/1.9 и сверхширик на 50 Мп с f/2.2. На передней панели с тонкими рамками и минимальным «подбородком» разместился 6,5-дюймовый OLED-экран с частотой обновления 240 Гц.

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Фото: Sharp

Что до железа, то R9 работает на Snapdragon 7+ Gen 3 вкупе с 12 Гб оперативной памяти. Предустановленная Android 14 почти не отличается от «чистой» ОС, а аккумулятор 5000 мАч обеспечит хорошую автономность. Смартфон доступен в белом и зеленом цвете.

Фото: Sharp

Вторая новинка — Sharp Aquos wish4. Устройство имеет дизайн-код старшего собрата, но выглядит ожидаемо попроще: одна камера, более скругленные углы и пластиковый корпус. Внутри прячется бюджетный чипсет MTK Dimencity 700 и 4/64 Гб памяти. Камера 50 Мп с f/1.8 должна обеспечить приемлемые снимки. Дисплей 6,6 дюймов выполнен по технологии IPS и имеет разрешение HD+. Несмотря на бюджетность, устройство получит Android 14 из коробки, аккумулятор 5000 мАч и защиту IP68.

Фото: Sharp

Прайсы не называются, но Aquos R9 попадет в среднебюджетный ценовой сегмент, а Aquos wish4 — в супердоступный. Устройства понравятся тем, кому надоел дизайн китайских и южнокорейских брендов. 

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Источник:
GSM Arena
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Комментарии

Mers
+5120
Mers
О_о
9 мая 2024 в 17:13
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tellurian
+1348
tellurian
Сони и шарп делают свои смартфоны, как демонстрацию своих возможностей по тем или иным компонентам.
Читал про такую версию.
9 мая 2024 в 18:00
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