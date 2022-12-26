YouTube Chrome

Как убрать кликбейтные заголовки и картинки с YouTube

Александр


YouTube может быть более честным и достоверным. Для этого достаточно установить в браузер одно расширение.

Не секрет, что ютуберы всячески стараются привлечь внимание своим видео, а для этого пишут названия капсом и добавляют отфотошопленные картинки в качестве миниатюр. Всё это — кликбейт, который чаще всего имеет мало общего с содержанием.

Расширение Clickbait Remover for Youtube решает проблему с кликбейтом на YouTube. После его установки превью-изображения роликов берутся непосредственно из видео, а из названий исчезает капслок.



В настройках расширения можно указать, откуда следует брать миниатюру — начало, середина или конец видео. Также можно выбрать форматирование названий — все слова в нижнем регистре, начало с прописной буквы или все слова с прописной буквы.
До
После



С этим расширением YouTube выглядит не так красиво, как без него, но становится гораздо информативнее, и гораздо проще решить — стоит вам смотреть то или иное видео или нет. Расширение доступно для Chrome и Firefox. Его исходный код опубликован на GitHub.

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Комментарии

+504
Paspartu
Вот бы для вашего сайта такое…
Сегодня в 19:27
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st00p1dm0nkey
+3862
st00p1dm0nkey Paspartu
Сейчас в комментах будет жара 🤣🤣🤣
2 часа назад в 19:43
#
+853
Grealex
Саша про свои заголовки написал.
час назад в 21:03
#
+132
lokky
Господи, какая чушь
57 минут назад
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