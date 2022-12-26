Как убрать кликбейтные заголовки и картинки с YouTube

YouTube может быть более честным и достоверным. Для этого достаточно установить в браузер одно расширение.Не секрет, что ютуберы всячески стараются привлечь внимание своим видео, а для этого пишут названия капсом и добавляют отфотошопленные картинки в качестве миниатюр. Всё это — кликбейт, который чаще всего имеет мало общего с содержанием.Расширение Clickbait Remover for Youtube решает проблему с кликбейтом на YouTube. После его установки превью-изображения роликов берутся непосредственно из видео, а из названий исчезает капслок.В настройках расширения можно указать, откуда следует брать миниатюру — начало, середина или конец видео. Также можно выбрать форматирование названий — все слова в нижнем регистре, начало с прописной буквы или все слова с прописной буквы.





С этим расширением YouTube выглядит не так красиво, как без него, но становится гораздо информативнее, и гораздо проще решить — стоит вам смотреть то или иное видео или нет. Расширение доступно для Chrome и Firefox. Его исходный код опубликован на GitHub.

