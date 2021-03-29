Каждый раз при создании Live Photo Ваш iPhone или iPad записывает короткую аудиодорожку. Это полезное дополнение к фотографиям может оказаться неуместным, если Вы попросту не знали о нём при съемке и в результате записали звуки, которые не хотели бы слышать в дальнейшем — ведь режим Live Photo на устройствах Apple включен по умолчанию. Кроме того, если смартфон не находится в бесшумном режиме, Вы можете попасть в неудобную ситуацию, просматривая свой фотоальбом в тихой комнате или в офисе. К счастью, Apple предусматривает возможность удалить звуковую дорожку во встроенном редакторе iOS. Кроме того, данным методом можно воспользоваться, чтобы удалить звук даже с любого видеоролика.
Откройте приложение «Фото» на своем iPhone или iPad. Найдите Live Photo или видеоролик, звук в котором нужно удалить, и откройте его на весь экран. Далее нажмите кнопку «Править» в верхнем углу экрана. В результате Вы попадете в фото- или видеоредактор, в зависимости от типа изменяемого файла.
В случае с «живыми фотографиями» найдите и выберите на панели инструментов внизу значок Live Photo — он похож на «мишень». Откроется режим выбора титульного кадра.
Кстати, выбрав в нижней шкале нужный кадр и нажав на желтую кнопку Live сверху, можно превратить «живую» фотографию в обычную — это пригодится, если Вы случайно перепутали режим при съемке
Теперь в верхней части экрана найдите значок динамика и нажмите на него. Если он стал перечеркнутым и окрасился в серый цвет — можно нажать «Готово» и Ваша «живая фотография» сохранится в галерее уже без звуковой дорожки.
Если необходимо убрать звук из видеоклипа, точно так же найдите его в галерее «Фото», откройте на весь экран и нажмите «Править». Теперь нажмите на значок динамика в верхнем углу экрана. Если он стал перечеркнутым и окрасился в серый цвет — нажмите «Готово». Теперь видеоролик лишен звуковой дорожки.
Если необходимо убрать звук из видеоклипа, точно так же найдите его в галерее «Фото», откройте на весь экран и нажмите «Править». Теперь нажмите на значок динамика в верхнем углу экрана. Если он стал перечеркнутым и окрасился в серый цвет — нажмите «Готово». Теперь видеоролик лишен звуковой дорожки.
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