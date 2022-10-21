Windows 11

Как вернуть в Windows 11 интерфейс предыдущих версий Windows

Александр


Некоторые пользователи ПК категорически отказываются обновлять операционную систему из-за того, что привыкли к старому интерфейсу и не хотят переходить новый, психологически отторгая его. Можно найти компромисс — поставить свежую версию Windows, но изменить её интерфейс так, чтобы складывалось ощущение, будто у вас старая операционная система, к которой вы прикипели.



В случае с Windows 11 вы можете вернуть интерфейс Windows 10, 8.1 и даже 7, достаточно поставить небольшую утилиту StartAllBack и покопаться в её настройках. Она меняет внешний вид панели задач, меню «Пуск» и «Проводника».



Известно, что в Windows 11 панель задач может располагаться только снизу, другие варианты недоступны. StartAllBack решает эту проблему — панель задач можно переместить вверх, влево или вправо, если вам так кажется удобнее.



В настройках доступны варианты, которые возвращают классический интерфейс старых операционных систем, но можно накрутить опции так, что получится нечто совершенно новое, чего ещё не было в Windows и вряд ли будет. Например, можно разделить панель задач на две части (в одной иконки приложений, в другой системные индикаторы) и сделать фон панели прозрачным, чтобы значки будто бы висели в воздухе над рабочим столом.

Демо-версию StartAllBack можно скачать на сайте разработчика, а на других ресурсах есть полная версия.

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Комментарии

+701
Stylus
просто не ставить 11 винду, не?
час назад в 17:28
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