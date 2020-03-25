Еще несколько лет назад Apple добавила в iOS функцию «Привет, Siri». Она позволяет голосовому помощнику всегда вас слышать и отвечать на вопросы, без нажатия на кнопку на iPhone или наушниках. Вернее, почти всегда: если вы повернете смартфон экраном вниз, или используете чехол, закрывающий дисплей, или любым другим образом закроете датчик приближения, то эта функция работать не будет. 

И, если вам нужно, чтобы она работала всегда, в iOS 13.4 добавили такую возможность. Для этого перейдите в Настройки > Универсальный доступ > Siri и включите опцию «Всегда слушать «Привет, Siri»:



iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
У нас есть подкаст и его видео-версия

Ссылки по теме:

Как помехи в сигналах помогают исследовать дальний космос Как помехи в сигналах помогают исследовать дальний космос

Японский стартап планирует протестировать новый тип аккумуляторов на Луне Японский стартап планирует протестировать новый тип аккумуляторов на Луне

Прием, Хьюстон, получите 4К-видео — на Луне появится система лазерной связи с Землей Прием, Хьюстон, получите 4К-видео — на Луне появится система лазерной связи с Землей