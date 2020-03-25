





Еще несколько лет назад Apple добавила в iOS функцию «Привет, Siri». Она позволяет голосовому помощнику всегда вас слышать и отвечать на вопросы, без нажатия на кнопку на iPhone или наушниках. Вернее, почти всегда: если вы повернете смартфон экраном вниз, или используете чехол, закрывающий дисплей, или любым другим образом закроете датчик приближения, то эта функция работать не будет.И, если вам нужно, чтобы она работала всегда, в iOS 13.4 добавили такую возможность. Для этого перейдите в Настройки > Универсальный доступ > Siri и включите опцию «Всегда слушать «Привет, Siri»: