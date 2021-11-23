Абоненты сотовых операторов иногда жалуются на подключение платных подписок, которые они не оформляли. Мы уже рассказывали, как запретить оператору подключать такие подписки, но что делать, если вы слишком поздно об этом узнали, и со счёта уже успела списаться некоторая сумма?
Одна из часто встречающихся жалоб — подписка на сервис DocuBay (он же «докубэй», «докубей», «докубай», «докубао» и ещё куча вариаций). Сам по себе этот сервис довольно безобидный и даже полезный, поскольку позволяет смотреть фильмы и сериалы, но подписка на него необоснованно дорогая (30 рублей в день или около 900 рублей в месяц), и она может подключиться без вашего явного согласия — например, если вы зайдёте со смартфона на какой-нибудь сомнительный сайт, а там сработает скрипт, отправляющий вашему оператору согласие на оформление подписки.
DocuBay тесно сотрудничает с Tele2, поэтому жалобы на подключение этой подписки в основном поступают от абонентов именно этого оператора. Отключить эту подписку можно несколькими способами:
- Отправьте USSD-запрос *931# плюс клавиша вызова. На телефон придет SMS-сообщение со списком подключенных услуг и инструкции по их отключению.
- Отправьте на номер 942806 SMS-сообщение со словом «STOP» (или «СТОП»).
- Авторизуйтесь в личном кабинете Tele2, перейдите в «Тарифы и услуги» -> «Управление подписками», выберите «DocuBay» и отключите подписку.
- Обратитесь в поддержку Tele2 по телефону или через мессенджер и попросите помочь вам отключить подписку на DocuBay.
Если вы не использовали DocuBay, а со счёта списалась приличная сумма за пользование этим сервисом, имеет смысл обратиться в поддержку оператора и попросить вернуть вам денежные средства. Обычно Tele2 соглашается, ведь если этот спор дойдёт до суда, то судья с большой вероятностью встанет на сторону истца, поскольку оператор не сможет доказать, что от абонента было получено явное и доказуемое согласие на оформление подписки.
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