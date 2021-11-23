Adele на днях выпустила новый альбом "30", названный по традиции в честь её возраста. Он получился очень личным (о разводе, расставании, страдании и слезах), поэтому певица попросила Spotify убрать из него кнопку Shuffle — чтобы пользователи слушали все композиции в нём по порядку, как целостную историю, а не хаотичный набор треков. Spotify послушался, но зашёл ещё дальше, а именно — убрал перемешивание вообще во всех альбомах.



Раньше воспроизведение в случайном порядке запускалось по нажатию на крупную зелёную кнопку, а для прослушивания песен последовательно нужно нажать на Play в одном из треков трек-листа (например, в первом, если хочется послушать альбом с начала). Сейчас зелёная кнопка с опцией Shuffle осталась только в плейлистах, а в отдельных релизах она запускает альбом с первого трека и по порядку.







Spotify оставил Shuffle, но убрал его чуть дальше страницы альбома. Чтобы запустить воспроизведение в случайном порядке, требуется чуть больше действий. В мобильном приложении нужно нажать на «Сейчас играет» (это полоска с прогрессом воспроизведения в нижней части экрана), а затем на значок с перекрещенными стрелками (чтобы они стали зелёными, и под ними появилась точка).







В веб-версии Spotify кнопка Shuffle всегда отображается в нижней части плеера рядом с другими элементами управления, её можно включить или отключить в любой момент.







В бесплатной версии Spotify без подписки все треки, как и раньше, всегда играют в случайном порядке. Даже в случае с новым альбомом Adele.







