В Microsoft Edge появилось то, о чём пользователи Chrome и Safari даже не могли мечтать

Александр


Компания Microsoft обновила десктопный браузер Edge, добавив в него очень интересную и полезную возможность. При посещении сайта с компьютера можно выгрузить на него файл, хранящийся в памяти смартфона или планшета.

Эта возможность позволяет, к примеру, отправлять сделанные на смартфон фотографии друзьям в соцсети без необходимости копировать снимки на компьютер или запускать приложение этой соцсети на смартфоне. Наверняка могут найтись и другие сценарии использования новой функции, причём для различных пользователей они могут быть разными.

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Для использования этой функции надо открыть в десктопной версии Edge необходимый сайт, нажать на кнопку «Загрузить с мобильного» и соединить ПК и мобильное устройство через QR-код. После этого можно выбирать фотографии или другие файлы в памяти мобильного устройства и загружать их на сайт.

В настоящее время это нововведение доступно только в сборке Edge, предназначенной для тестировщиков, а в дальнейшем оно станет доступно всем пользователям Windows 10 и 11.
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Комментарии

Misha Gynin
–37
Misha Gynin
То есть по коду, изображения вашего смартфона где-то расшариваются (ну так если не загружаются на компьютер) а после попадают ссылкой в открытый в браузере ресурс — нет нет, что вы, мы конечно не подглядываем 😏
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