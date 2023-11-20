В Microsoft Edge появилось то, о чём пользователи Chrome и Safari даже не могли мечтать

Компания Microsoft обновила десктопный браузер Edge, добавив в него очень интересную и полезную возможность. При посещении сайта с компьютера можно выгрузить на него файл, хранящийся в памяти смартфона или планшета.
Эта возможность позволяет, к примеру, отправлять сделанные на смартфон фотографии друзьям в соцсети без необходимости копировать снимки на компьютер или запускать приложение этой соцсети на смартфоне. Наверняка могут найтись и другие сценарии использования новой функции, причём для различных пользователей они могут быть разными.
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Для использования этой функции надо открыть в десктопной версии Edge необходимый сайт, нажать на кнопку «Загрузить с мобильного» и соединить ПК и мобильное устройство через QR-код. После этого можно выбирать фотографии или другие файлы в памяти мобильного устройства и загружать их на сайт.
В настоящее время это нововведение доступно только в сборке Edge, предназначенной для тестировщиков, а в дальнейшем оно станет доступно всем пользователям Windows 10 и 11.