



Разработчики WhatsApp сообщили, что мессенджер теперь поддерживает перенос чатов с iOS на Android. В настоящее время портировать переписку можно только с iPhone на смартфон Samsung и никак иначе.



Перенос чатов реализован не через облако, а локальное соединение. С одной стороны, это намного безопаснее, ведь пользователь полностью контролирует процесс, и переписка не передаётся на сторонний сервер. А с другой — так намного сложнее, чем в других мессенджерах, где переписка просто синхронизируется между всеми устройствами пользователя, независимо от платформы.



Для переноса чатов необходим кабель, подключающий iPhone к Android смартфону (Lightning -> USB Type-C или Lightning -> micro USB). На iPhone должен быть установлен WhatsApp версии не ниже 2.21.160.17, а на Android-смартфон не ниже 2.21.16.20. Также потребуется установить на Android-смартфон приложение Smart Switch версии 3.7.22.1 или более новое.







В приложении Smart Switch нужно запустить процесс переноса данных. Оно покажет QR-код, который нужно отсканировать айфоном. В зависимости от количества и объёма чатов портирование может занять несколько минут или чуть больше. Важно — залогиниться в WhatsApp на разных смартфонах нужно с одним и тем же номером телефона. Ещё одно серьёзное ограничение — перенести чаты можно только при первичной настройке смартфона, то есть, если уже настроили его и пользуетесь им какое-то время, портирование будет невозможно (но можно скинуть смартфон к заводским настройкам, и тогда всё получится).



Позже в этом году разработчики WhatsApp планируют реализовать перенос чатов со смартфона Samsung на iPhone, а в дальнейшем появится поддержка устройств других производителей.







