Разработчики из команды B-S-G выпустили свежий порт приложения Google Camera. Его можно установить более чем на 120 моделей Android-смартфонов.
В обновлённой версии порта появилась ручная настройка модели шума для устранения цифровых артефактов, устранены подтормаживания видоискателя, добавлено распознавание лиц, увеличено качество сжатия файлов и исправлены ошибки, которые возникали в работе приложения на различных смартфонах. Кроме того, была добавлена ручная регулировка выдержки ISO в режиме Auto HDR+, расширен список выбора кадров в режиме HDR+, добавлен выбор битрейта для захвата видео и исправлен перевод на некоторые языки.
Google Camera разработана компанией Google специально для смартфонов Pixel и содержит некоторые эксклюзивные возможности, которые должны привлекать убеждать потребителей делать выбор в пользу этих устройств. Благодаря установке портированной версии на устройствах других производителей становятся доступны почти все функции Google Camera, включая качественную ночную съёмку и возможность получать высококачественные фотографии звёздного неба.
Скачать модифицированную версию Google Camera можно по ссылкам из телеграм-канала B-S-G, а посмотреть, совместим ли этот порт с вашей моделью смартфона, можно в этой таблице.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник: