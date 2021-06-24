Компания Microsoft выпустит официальный билд Windows 11 осенью, но уже сейчас можно записаться на получение тестовых сборок этой операционной системы. Их выпуск начнётся на следующей неделе, и они, вероятно, будут более стабильными, чем та сборка, которая утекла в сеть 15 июня. Кроме того, в них наверняка будут ранее недоступные нововведения, в том числе поддержка Android-приложений с возможностью установки из магазина Microsoft.
Чтобы записаться в число тестировщиков Windows 11, нужно зайти на сайт Windows Insider, залогиниться со своим аккаунтом Microsoft и зарегистрироваться. Microsoft обычно просит выбрать одну из трёх веток обновлений — от сырой через менее проблемную к той, что готовится к релизу.
Имейте в виду, что не стоит устанавливать тестовую сборку Windows 11 на компьютер, которым вы пользуетесь повседневно, особенно в своей профессиональной деятельности. Операционная система по-прежнему очень сырая и может в любой момент перестать запускаться, удалить ценные данные или сломать что-нибудь в вашем компьютере (например, накопитель).
Бесплатно обновиться до Windows 11 смогут обладатели лицензионных копий Windows 10. Проверить, поддерживает ли ваш компьютер новую операционную систему можно с помощью утилиты PC Health App или просто глянув на минимальные системные требования.
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