Microsoft Edge перестанет работать на старых ПК и ноутбуках. Причина максимально странная

Александр


Компания Microsoft в скором времени выпустит обновлённую версию браузера Edge, и он окажется несовместим с некоторыми моделями процессоров. Это означает, что обладатели компьютеров с этими процессорами больше не смогут использовать Edge, им придётся искать замену.

Microsoft Edge версии 126 лишится поддержки процессоров, не поддерживающих набор инструкций SSE3. В основном это очень старые чипы — выпущенные до 2004 года. Компания Intel анонсировала поддержку SSE3 в 2004 году, и вскоре AMD сделала то же самое. Самые ранние процессоры Intel с SSE3 обладают ядрами Prescott (Pentium 4, Pentium D, Celeron D и пр.) Что касается продукции AMD это Opteron, Sempron, Athlon 64 и другие чипы, основанные на K8, а также почти все более поздние процессоры. К сожалению, Microsoft не объясняет, почему Edge больше не сможет работать без инструкций SSE3 при том, что до сих пор никаких проблем с этим не возникало. У других браузеров подобных требований нет.

Не исключено, что у энтузиастов получится обойти это ограничение. Например, они могут создать модифицированную сборку Microsoft Edge, которая ну будет требовать наличия SSE3. Благодаря этому, браузер по-прежнему смог бы работать даже на очень древнем «железе».

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