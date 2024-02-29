18 лет назад Apple представила необычный гаджет. Он был слишком странным и умер молодым



Сегодня исполняется 18 лет со дня релиза одного из самых необычных устройств Apple — портативной аудиосистемы. О ней вспомнили на MacRumors.



Apple представила iPod Hi-Fi в 2006 году, после триумфального успеха её портативных плееров iPod. Колонка была попыткой «подсадить» покупателей на «яблочные» аксессуары и экосистему, поскольку плеер подключался к ней по проприетарному разъему, «усаживаясь» в специальную док-станцию в корпусе. Аудиосистема была крайне узконаправленной — только для iPod — и стоила почти как сам iPod.









Компания обещала «звук аудиофильского качества в компактном дизайне», при этом iPod на ней еще и заряжался. Внешне iPod Hi-Fi был стильным и минималистичным девайсом, ведь над ним работал Джони Айв, при этом играл действительно хорошо. Колонка могла работать как от аккумулятора, так и от сети, а в комплекте поставлялся пульт управления.



К сожалению, iPod Hi-Fi провалился. Все наперебой хвалили его мощный и чистый звук, но покупать за $349 не хотели. А еще людям не нравилось, что к колонке нельзя было подключить ничего, кроме iPod, а сам плеер в док-станции было легко задеть, сломать или уронить. Apple прекратила выпускать iPod Hi-Fi 5 сентября 2007 года, спустя 554 дня после релиза. Компания обещала «звук аудиофильского качества в компактном дизайне», при этом iPod на ней еще и заряжался. Внешне iPod Hi-Fi был стильным и минималистичным девайсом, ведь над ним работал Джони Айв, при этом играл действительно хорошо. Колонка могла работать как от аккумулятора, так и от сети, а в комплекте поставлялся пульт управления.К сожалению, iPod Hi-Fi провалился. Все наперебой хвалили его мощный и чистый звук, но покупать за $349 не хотели. А еще людям не нравилось, что к колонке нельзя было подключить ничего, кроме iPod, а сам плеер в док-станции было легко задеть, сломать или уронить. Apple прекратила выпускать iPod Hi-Fi 5 сентября 2007 года, спустя 554 дня после релиза.