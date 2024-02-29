18 лет назад Apple представила необычный гаджет. Он был слишком странным и умер молодым

Олег

iPod Hi-Fi


Сегодня исполняется 18 лет со дня релиза одного из самых необычных устройств Apple — портативной аудиосистемы. О ней вспомнили на MacRumors.

Apple представила iPod Hi-Fi в 2006 году, после триумфального успеха её портативных плееров iPod. Колонка была попыткой «подсадить» покупателей на «яблочные» аксессуары и экосистему, поскольку плеер подключался к ней по проприетарному разъему, «усаживаясь» в специальную док-станцию в корпусе. Аудиосистема была крайне узконаправленной — только для iPod — и стоила почти как сам iPod.

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iPod Hi-Fi

Компания обещала «звук аудиофильского качества в компактном дизайне», при этом iPod на ней еще и заряжался. Внешне iPod Hi-Fi был стильным и минималистичным девайсом, ведь над ним работал Джони Айв, при этом играл действительно хорошо. Колонка могла работать как от аккумулятора, так и от сети, а в комплекте поставлялся пульт управления.

К сожалению, iPod Hi-Fi провалился. Все наперебой хвалили его мощный и чистый звук, но покупать за $349 не хотели. А еще людям не нравилось, что к колонке нельзя было подключить ничего, кроме iPod, а сам плеер в док-станции было легко задеть, сломать или уронить. Apple прекратила выпускать iPod Hi-Fi 5 сентября 2007 года, спустя 554 дня после релиза. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+4477
Gabriel
У меня было это чудо. Покупал я его как раз для iPod classic.
Что-то там уронить с него или задеть там было очень трудно.
Там было всего две проблемы:
1.Звук был ужасен, как из ведра( не преувеличиваю)
2.Очень не надежная, проработала 18 месяцев и умерла, совсем умерла.
Продал на запчасти и перекрестился.
П.с:
Купил в Лондоне Bowers Wilkins zeppelin , второе поколение с лайтингом до сих пор у меня живо. Играет прекрасно.
час назад в 22:51
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S.T.A.L.K.E.R.
+575
S.T.A.L.K.E.R. Gabriel
А у меня был блин от Jbl под 3Gs, стоял заряжался играл — на кухню хватало 😄😄😄
час назад в 23:03
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