Мошенники освоили многоходовочку: они не просят номер карты, но элегантно оставят вас без гроша



В сети появилась история многоуровневой мошеннической схемы, которая способна усыпить даже самую чуткую бдительность. О ней рассказали в «Финкульте».



Согласно источнику, россиянин по имени Сергей из Барнаула почти попался на новую схему мошенников — они действовали по цепочке, и этим сбили его с толку. Сначала мужчине позвонил «менеджер сотовой компании» и сообщил о получении заявки на переход к другому оператору. Чтобы клиент остался, ему предлагается сменить тариф на более выгодный.







Сергей никаких заявок не подавал и спросил, могли ли это сделать мошенники. «Менеджер» сказал, что такое действительно возможно и предложил компенсацию за беспокойство: назвав код из СМС, Сергей отменит липовую заявку и получит крутой тариф. Поскольку код пришел от самого оператора, мужчина его назвал.



Сразу после завершения беседы на его телефон пришло сообщение о том, что его аккаунт в «Госуслугах» заблокирован из-за подозрительной активности. В СМС был указан номер, на который нужно позвонить. Сергей решил сначала зайти на «Госуслуги», но код для входа не получил. Тогда он сверил телефон «поддержки госуслуг» с официальным и увидел, что они разные.



Оказалось, мошенники подключили мужчине переадресацию звонков и СМС. По их плану он должен был позвонить по телефону «поддержки госуслуг», где у него выведали бы код для смены привязанного номера телефона. После этого на имя Сергея набрали бы займов и кредитов.