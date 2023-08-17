6 нововведений приложения «Здоровье» в iOS 17. Теперь вы точно купите iPhone своей бабушке!

Олег

iOS 17

Фото: MacRumors

День релиза iOS 17 приближается, и скоро многие владельцы iPhone смогут попробовать целый ряд новых функций этой ОС. Среди прочего, Apple обновила приложение «Здоровье» — набралось целых шесть заметных нововведений:

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  • На iPad. Приложение «Здоровье» приходит на планшеты Apple. Все данные с iPhone и Apple Watch синхронизируются с iPad, и просматривать их на большом дисплее будет гораздо удобнее.
  • Отслеживание настроения. Это новый раздел «Здоровья», в котором вы можете каждый день отмечать свое самочувствие и настроение с целью отследить тенденцию своего психического благополучия. Ставить отметки можно как с iPhone, так и с Apple Watch: вам нужно двигать ползунки, выбирать из предложенных вариантов, а процесс сопровождается цветовой индикацией. Отдельная фича — анкетирование с целью выявить депрессию; эти анкеты вы можете показывать своему врачу.
iOS 17
Фото: MacRumors

iOS 17
Фото: MacRumors
  • Здоровье глаз. С iOS 17 ваш iPhone автоматически предупредит вас, если находится слишком близко к глазам. Кроме того, устройство сможет дать персональные рекомендации по этому параметру.
  • Дневной свет. Смартфон научится измерять количество времени, которое его владелец проводит на открытом воздухе. Пребывание на улице от 80 до 120 минут в день снижает риск близорукости и миопии, так что за этим параметром стоит следить и детям, и взрослым.
  • Лекарства. Эта опция будет крайне полезна пожилым людям. Смартфон будет напоминать владельцу о необходимости принять таблетки, причем уведомление интерактивно; можно подтвердить прием, либо, если вы его пропустили, в пару кликов настроить повторное оповещение. А еще есть критические уведомления: они появляются на экране и издают звук даже в режиме «Не беспокоить» и с выключенной громкостью.
  • Дизайн. Разные части приложения изменились визуально, и стали выглядеть более современно, а пользоваться утилитой будет удобнее.

Ранее мы рассказали, как в iOS 17 улучшили Siri, поиск Spotlight, AirDrop и браузер Safari

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+759
Eredy
macOS Ventura 13.5.1 доступна для установки

Список изменений:
• Исправлена проблема в настройках системы, из-за которой не отображались разрешения на определение местоположения

Если что, пусть будет
2 часа назад в 21:21
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+11
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В чем новизна приложения «Лекарства»? Год как пользуюсь на iPhone XS именно так, как описано в статье.
34 минуты назад
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