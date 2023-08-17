6 нововведений приложения «Здоровье» в iOS 17. Теперь вы точно купите iPhone своей бабушке!

Фото: MacRumors
День релиза iOS 17 приближается, и скоро многие владельцы iPhone смогут попробовать целый ряд новых функций этой ОС. Среди прочего, Apple обновила приложение «Здоровье» — набралось целых шесть заметных нововведений:
День релиза iOS 17 приближается, и скоро многие владельцы iPhone смогут попробовать целый ряд новых функций этой ОС. Среди прочего, Apple обновила приложение «Здоровье» — набралось целых шесть заметных нововведений:
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- На iPad. Приложение «Здоровье» приходит на планшеты Apple. Все данные с iPhone и Apple Watch синхронизируются с iPad, и просматривать их на большом дисплее будет гораздо удобнее.
- Отслеживание настроения. Это новый раздел «Здоровья», в котором вы можете каждый день отмечать свое самочувствие и настроение с целью отследить тенденцию своего психического благополучия. Ставить отметки можно как с iPhone, так и с Apple Watch: вам нужно двигать ползунки, выбирать из предложенных вариантов, а процесс сопровождается цветовой индикацией. Отдельная фича — анкетирование с целью выявить депрессию; эти анкеты вы можете показывать своему врачу.
Фото: MacRumors
Фото: MacRumors
- Здоровье глаз. С iOS 17 ваш iPhone автоматически предупредит вас, если находится слишком близко к глазам. Кроме того, устройство сможет дать персональные рекомендации по этому параметру.
- Дневной свет. Смартфон научится измерять количество времени, которое его владелец проводит на открытом воздухе. Пребывание на улице от 80 до 120 минут в день снижает риск близорукости и миопии, так что за этим параметром стоит следить и детям, и взрослым.
- Лекарства. Эта опция будет крайне полезна пожилым людям. Смартфон будет напоминать владельцу о необходимости принять таблетки, причем уведомление интерактивно; можно подтвердить прием, либо, если вы его пропустили, в пару кликов настроить повторное оповещение. А еще есть критические уведомления: они появляются на экране и издают звук даже в режиме «Не беспокоить» и с выключенной громкостью.
- Дизайн. Разные части приложения изменились визуально, и стали выглядеть более современно, а пользоваться утилитой будет удобнее.
Ранее мы рассказали, как в iOS 17 улучшили Siri, поиск Spotlight, AirDrop и браузер Safari.