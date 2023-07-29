8 удобных фишек Safari, которые появились в iOS 17. Вам придется обновиться ради них

Олег

iOS 17

Фото: MacRumors

С самого появления iPhone компания Apple развивает свои нативные приложения вместе с iOS. Они не получают отдельных апдейтов через App Store, а новые функции приходят зачастую только раз в год вместе с обновлениями всей системы.

То же касается и Safari: компания ежегодно старается улучшить свой браузер, и, пожалуй, самые заметные перемены с ним происходят в 2022-2023 годах. Вот что нового появилось в Safari с приходом iOS 17:

  • Профили. Об этой функции мы писали вот здесь. Если коротко — профили позволяют разделить веб-серфинг по целям или категориям и отделить, скажем, работу от досуга. Можно даже входить в разные аккаунты одного сайта одновременно.
  • Частный режим. В iOS 17 режим частного просмотра сайтов теперь можно защитить с помощью Face ID / Touch ID. Это важный шаг в сторону приватности веб-серфинга — быть может, в дальнейшем мы увидим возможность блокировки всего Safari.
  • Поисковая система. Теперь вы можете выбрать поисковую систему по умолчанию для обычного и приватного режима отдельно. То есть, в стандартном режиме поиск будет осуществляться в условном «Яндексе», а в «частном режиме» — в DuckDuckGo.
Safari
  • Обрезка трекеров. Safari научился укорачивать ссылки на веб-странички, убирая из них следящие за пользователем «хвосты»: теги, трекеры, параметры перехода и так далее. Теперь сайтам будет еще сложнее создать ваш рекламный профиль.
  • Скрыть IP-адрес. При использовании функции «Частный узел iCloud» пользователь теперь может скрыть свой реальный IP-адрес от сайтов и трекеров. Благодаря этому веб-страницы не смогут определить вашу реальную геолокацию.
  • Поиск. Поисковая машина Safari стала удобнее, независимо от поисковика по умолчанию. Теперь топ-результаты получили значки, чтобы вы быстрее сориентировались, а сам поиск стал быстрее и отзывчивее. А еще браузер помечает результаты поиска, которые получены из ваших закладок или истории посещений.
  • Siri. Голосовой помощник научился читать вслух любые сайты — более подробно можно узнать вот здесь.

  • Общие пароли. Это большая новая экосистема, с помощью которой вы можете быстро и безопасно делиться своими аккаунтами с семьей, друзьями или коллегами. Подробный гайд о том, как использовать общие пароли, находится вот здесь


Поскольку Apple не обновляет Safari отдельно от системы, чтобы попробовать все перечисленные выше нововведения, вам придется обновиться на iOS 17. Установить бета-версию можно уже сейчас, в релиз намечен на начало сентября. 

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Источник:
MacRumors
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