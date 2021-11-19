























В эту пятницу подготовили внеочередную подборку обоев. Сегодняшний выпуск посвящен десктопным рабочим столам и не привязан к какой-либо тематике.Наши предыдущие подборки для смартфонов:Изображения в слайдере представлены для ознакомления. Скачать их без сжатия в большом разрешении можно по ссылке ниже.