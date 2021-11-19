Обои

В эту пятницу подготовили внеочередную подборку обоев. Сегодняшний выпуск посвящен десктопным рабочим столам и не привязан к какой-либо тематике.

Наши предыдущие подборки для смартфонов:
Изображения в слайдере представлены для ознакомления. Скачать их без сжатия в большом разрешении можно по ссылке ниже.
Ссылка для скачивания обоев (Telegram)


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