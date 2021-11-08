Каждую неделю по понедельникам мы публикуем подборки свежих обоев, поэтому если вы в поисках нового фона для своего домашнего экрана, то вы в правильном месте. Тематика этого пака: «листья и цветы».
Наши предыдущие подборки:
- 9 новых обоев для ваших гаджетов: формы воды
- 9 новых обоев для ваших гаджетов: абстрактные образы
- 9 новых обоев для ваших гаджетов: автомобили
- 9 новых обоев для ваших гаджетов: минимализм
- 9 новых обоев для ваших гаджетов: дороги
- 9 новых обоев для ваших гаджетов: настроение Ч/Б
- 9 новых обоев для ваших гаджетов: спокойствие и умиротворение
- 9 новых обоев для ваших гаджетов: животный мир
- 9 новых обоев для ваших гаджетов: природные ландшафты
- 9 новых обоев для ваших гаджетов: города
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Как скачать обои из Telegram
- Выберите нужное изображение.
- Нажмите кнопку со стрелочкой в левом нижнем углу.
- Выберите элементы для сохранения: только выбранное изображения или все обои выпуска.
- Нажмите кнопку поделиться.
- Выберите «Сохранить изображение».
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