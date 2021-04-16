В китайской соцсети Weibo появились подробности предстоящей презентации Apple, а также фотография будущих AirPods 3. Утверждения основаны на словах китайских инсайдеров.
Apple Pencil 3
О третьем поколении «умного карандаша» от Apple практически ничего не известно. Однако аналитики уверены, что Apple Pencil 3 будет представлен 20 апреля вместе с новыми iPad Pro, оснащенными дисплеями mini-LED. Возможно, именно технологией экрана объясняется необходимость обновить «карандаш» — есть предположение, что Apple Pencil 2 не сможет работать с дисплеями mini-LED, а значит и не будет совместим с новыми iPad Pro.
AirPods 3
Третье поколение AirPods заменит собой классические AirPods 2, вышедшие в 2019 году. Ожидается, что они позаимствуют дизайн AirPods Pro, однако лишатся съемных амбюшур и активного шумоподавления. Некоторые инсайдеры сомневаются, что наушники представят именно весной — например, предыдущая модель базовых AirPods просто появилось на сайте Apple без предварительной презентации. Ценовая политика будущего продукта пока неизвестна, но очевидно, что Apple разместит AirPods 3 в бюджетной нише, чтобы получить удовлетворительные продажи, при этом избежав прямой конкуренции с AirPods Pro.
Ранее мы собрали все предположения и утечки, которые могут стать реальностью 20 апреля. А заставка, украшающая приглашение на презентацию, уже породила множество теорий и толкований — от ресширения цветовой гаммы корпусов устройств от релиза шлема дополненной реальности.
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Жду третьи подсы, интересно будут ли в них какие-либо улучшения в динамиках? Если нет, то надеюсь на снижение цены на вторые подсы)))))
Если есть аналоги, которые классно работают с айфоном, пишите с радостью про них почитаю. Просто всё что смотрел (хуавей, фасоль от самсы), все они хороши со своими смартфонами, сяоми мне внешне не нравятся((((