Обновленные наушники Apple AirPods Pro 2-го поколения получат две новых фишки. Об этом сообщает зарубежный ресурс MacRumors со ссылкой на инсайдера Минг-Чи Куо.
Согласно источнику, известный азиатский аналитик и инсайдер Минг-Чи Куо составил новую записку для инвесторов. В ней он рассказал о новых деталях будущих обновленных наушников AirPods Pro. В частности, Куо считает, что они получат две новые возможности.
- Во-первых, AirPods Pro 2 станут совместимы с музыкой, записанной в максимальном lossless-качестве, в том числе в формате ALAC. Дело в том, что ни одни актуальные AirPods не поддерживают максимальное качество звука — даже AirPods Max стоимостью около 60 тысяч рублей. Однако во втором поколении «прошек» Apple может решить эту проблему, оснастив наушники новым аудиочипом и улучшенными драйверами.
- Во-вторых, функция поиска наушников при помощи «Локатора» будет расширена. В частности, AirPods Pro 2 получат новый кейс со встроенным динамиком, а пользователь сможет удаленно включать на нем какой-то звук (предположительно, писк), чтобы было проще его найти. Ранее в сети уже появлялись рендеры, которые изображали кейс AirPods Pro со странными отверстиями — возможно, что-то подобное мы всё же увидим в новых наушниках от Apple.
Напомним, что AirPods Pro были презентованы в 2019 году и с того времени ни разу не обновлялись. Наушники приобрели бешеную популярность, чем поспешили воспользоваться китайские подпольные фабрики и недобросовестные перекупщики: одни начали массово подделывать AirPods Pro, а другие — продавать их по всему миру под видом оригинальных.
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