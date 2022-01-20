Жительница США поделилась историей о том, как наушники Apple AirPods спасли ей жизнь. Случай напечатали в зарубежном издании iMore.
Мы уже привыкли читать о том, как Apple Watch спасают жизни своих владельцев благодаря «умным» функциям вроде отслеживания пульса или распознавания падения. Однако на этот раз спасительным аксессуаром оказались «яблочные» наушники. Свою историю рассказала Сьюзан Путман, девушка-флорист из Нью-Джерси, США.
Согласно источнику, в свой обычный рабочий день Сьюзан работала над сбором огромного цветочного венка диаметром почти полтора метра. Девушка хотела оценить работу и отошла на пару шагов назад, не глядя под ноги. А сзади оказалась коробка от этого же самого венка. Сьюзен налетела спиной на коробку, потеряла равновесие и по инерции пролетела почти три метра назад, ударившись о металлические стойки лестницы.
Девушка очнулась и поняла, что у нее разбита голова, увидела кровь. В этот момент на ней были надеты наушники AirPods, и она сказала «Эй, Siri, позвони 911». После этого она потеряла сознание.
В следующий момент Сьюзен помнит двух полицейских, которые стояли возле нее. Один держал полотенце у ее головы, а второй сказал, что скорая уже выехала, а она теряет много крови. Сьюзен уверена, что прошло бы минут 15-20 и она могла умереть, если бы не вызвала помощь — без наушников это было бы невозможно.
Спустя какое-то время после этого события Сьюзен обнаружила, что многие люди даже не подозревают о том, что с помощью AirPods можно вызвать экстренную службу. Она сразу научила двух своих дочерей пользоваться этой функцией.
Ранее мы рассказали, что Apple собирается обновить AirPods Pro — первая версия вышла аж в 2019 году и до сих пор продается.
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П.с:
Ну что там ещё от Эппл может спасти жизнь?
Салфетка что ли?)